Gazprom balansuje na krawędzi. Zamknięcie Nord Stream to katastrofa

Rosjanie twierdzą, że zatrzymanie Nord Streamu oznacza problemy tylko dla odbiorców rosyjskiego surowca. Faktycznie wstrzymanie dostaw gazu do UE oznacza zapaść dla Gazpromu i to w wielu wymiarach.

Europa Zachodnia płaciła za gaz więcej i odbierała od Gazpromu większe ilości surowca niż inni kontrahenci.



Bez europejskich pieniędzy Gazprom zanotuje gwałtowny spadek przychodów.

W efekcie spółka może mieć problemy na rynku wewnętrznym.

Już od dwunastu dni Gazprom wstrzymuje dostawy gazu do Europy Gazociągiem Nord Stream. Tym samym najważniejsza droga dostaw surowca do krajów Unii Europejskiej została zablokowana. Oficjalnym, rozpowszechnianym przez Gazprom powodem takiego stanu rzeczy jest awaria gazociągu i brak rezerwowej turbiny. W rosyjskie stwierdzenia nikt nie wierzy, a awaria ma naturę polityczną.

Kreml chce bowiem na Europejczykach wymusić odejście od sankcji nałożonych na Rosję (po jej ataku na Ukrainę), drugim celem jest uruchomienie Nord Streamu 2. Rosyjska propaganda uciekła się nawet do zrobienia propagandowego klipu w którym skuta lodem europejska metropolia (grana przez syberyjski Krasnojarsk) cierpi z powodu braku gazu.

Gazprom podciał gałąź na której sam siedzi, a alternatywy nie ma

Problem w tym, że choć kolejni politycy rosyjscy grzmią, o nieracjonalności europejskich działań i dziwią się, że „UE sama chce się zamrozić” to zapominają przy tym, że najbardziej będzie poszkodowany sam Gazprom. I nie chodzi o straty wizerunkowe, pojawiają się nawet stwierdzenia, że Gazprom idzie ku upadłości.

Wstrzymanie dostaw gazu do Europy to bowiem miecz obosieczny. To prawda, że w krajach UE zimą może brakować gazu. Ale przecież za niedostarczony gaz nikt Gazpromowi nie zapłaci. Analitycy S&P nie mają wątpliwości, wyrwa w finansach spółki będzie ogromna.

Jak duża? Przyjrzyjmy się szczegółom. W 2021 roku Gazprom wyeksportował 204,44 mld m3 gazu ziemnego. Jak duża część dostaw ucierpiała z powodu rosyjskiej polityki? Warto zwrócić się ku oficjalnym danym Gazpromu. Po zamknięciu Nord Streamu w ogóle rosyjskiego gazu lub minimalne jego ilości nie otrzymują tacy odbiorcy surowca z Rosji jak (w nawiasach wielkoscść zakupów w ubiegłym roku): Niemcy (48,18 mld m3), Włochy (18,45 mld m3), Francja (11,49 mld m3). Do tego należy doliczyć kraje, którym Gazprom jednostronnie wypowiedział umowy na dostawy jak: Polska, Holandia, Dania, Bułgaria, czy Finlandia (roczne zakupy na poziomie około 25 mld m3). W sumie jeśli obecny poziom dostaw rosyjskiego gazu by się utrzymał, mówimy o redukcji dostaw na poziomie 50-60 proc.

Tegoroczny poziom eksportu gazu przez Gazprom wyniesie około 150 mld m3, a więc będzie o ponad 25 proc. niższy niż rok wcześniej. Jeśli jednak perturbacje z gazociągami się utrzymają, wówczas spadek może być znacznie wyższy.

Nie tylko mniej gazu do Europy, ale i mniejsze przychody z dostaw

Tyle że nie o sam poziom eksportu chodzi. Rosjanie od lat stosowali bowiem ceny polityczne. W czym rzecz? Dla krajów, które są bardziej przychylne dla moskiewskiej polityki stosowały niższe ceny surowca. Skrajnym przykładem jest Białoruś, która w zamian za niemalże zrzeczenie się niepodległości płaci za gaz tyle, ile odbiorcy surowca w zachodnich obwodach Rosji - czyli około 90 dol. za tys. m3 paliwa.

Z krajów importerów już dogadali się z Moskwą i za gaz rozliczają się w rublach tacy kontrahenci jak: Turcja, Kazachstan, Chiny, Serbia, czy Mołdawia.

Przychylność dla Moskwy sprawia, że kraje te płacą za gaz mniej niż zachodni odbiorcy. Jakie są różnice?

Dobrym przykładem są Chiny. Szacunki mówią że Pekin kupuje rosyjski gaz z dyskontem sięgającym nawet 20-30 proc. w porównaniu z tym, ile płaca zachodni odbiorcy. W zamian Moskwa może liczyć na jeśli nie przychylność Pekinu, to przynajmniej ciche przyzwolenie na działania na Ukrainie.

Jak więc widać, zamknięcie kurka w Nord Streamie nie tylko oznacza spadek eksportu, ale nieproporcjonalnie większy spadek przychodów z niego. Gazprom traci największych i najlepiej płacących klientów. Czy będą oni w przyszłości z usług Rosjan korzystać? Wcale nie jest to pewne, spadek sprzedaży gazu do Unii wydaje się być trwały. W końcu zaufanie do Gazpromu, dzięki samej spółce runęło.

Skąd wziąć pieniądze na potrzebne inwestycje i gazyfikacje kraju

Jednak to nie koniec kłopotów firmy. Jeszcze większa dysproporcja dotyczy cen eksportowych i na krajowym rynku. Na tym ostatnim w zależności od lokalizacji cena tys. m3 gazu mogła sięgnąć stu dolarów lub wynosić 60-80 dol. Przy 2 tys. dol. w dostawach dla klientów zagranicznych widać jak kolosalne znaczenie miał w przychodach i zyskach Gazpromu eksport.

Co więcej, w wielu przypadkach krajowe ceny gazu nie pokrywały wszystkich kosztów. Te finansowali zagraniczni kontrahenci Gazpromu. Ich brak może oznaczać, że spółka nie będzie miała wystarczających pieniędzy na sfinansowanie poszukiwań i wydobycia.

Co ciekawe, Aleksiej Miller, prezes Gazpromu, zapewnia że firma będzie nadal intensyfikowała prace nad gazyfikacją kraju (obecnie około 40 proc. Rosjan nie może korzystać z gazu sieciowego). Jednak czy spółka będzie na to miała pieniądze, czas pokaże.