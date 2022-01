Gazprom chce od PGNiG dopłaty za gaz, by dać przykład innym firmom

Gazprom nie odpuszcza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w sporze o ceny gazu. Rosyjski koncern próbuje w ten sposób zademonstrować innym odbiorcom gazu, że powinni preferować długoterminowe kontrakty na dostawę surowca.

Spór to droga do kontraktów

Na co liczą Rosjanie? W grę wchodzą miliardy dolarów. Takich astronomicznych kwot dotyczą bowiem roszczenia. Problem w tym, że jak przyznają sami Rosjanie, nie wiadomo, co sąd orzeknie - i wcale nie przesadzona jest ich wygrana.Zresztą także nasz PGNiG staje do sporu pewien swoich racji, czego wyraz dał prezes spółki Paweł Majewski, mówiąc o mocnych argumentach spółki.Rosjanie jednak nie zamierzają zrezygnować. Być może także rosyjskie działania to próba swoistego „wyrównania szans” i szukanie kompromisu? Miałby on według rosyjskich specjalistów polegać na tym, że obie strony wycofają swoje roszczenia.Co najciekawsze: sami Rosjanie przyznają, że PGNiG to twardy przeciwnik rosyjskich projektów energetycznych w Europie."Polska spółka zakwestionowała dostęp Gazpromu do gazociągu OPAL (wschodni podmorski gazociąg Nord Stream), interweniowała w sądzie w sprawie wyjątków od unijnej dyrektywy gazowej dla gazociągu Nord Stream 2 oraz procedury certyfikacji operatora tego gazociągu. Ponadto polski regulator antymonopolowy ukarał uczestników projektu Nord Stream 2 grzywną w wysokości prawie 8 miliardów dolarów" – pisze Interfax.Rosjanie zauważają także, że sprawa będzie pilnie w Polsce obserwowana."Na tle silnego niezadowolenia w Polsce z rosnących cen gazu ziemnego, PGNiG rozpoczęło kampanię propagandową, przedstawiającą Gazprom jako sprawcę problemów rynku gazowego republiki. Warszawa zażądała od Komisji Europejskiej zbadania działalności Gazpromu, którego strona polska podejrzewa o manipulowanie europejskim rynkiem" – podkreślają rosyjskie media.Cała sprawa ma jednak jeszcze jeden wymiar. Obecnie wszelkie działania Rosjan w sferze gazu mają pokazać, że tylko jeden sposób jego handlu jest korzystny i dobry :chodzi o wieloletnie umowy, czyli tzw. kontrakty terminowe.– Rosja nie ma nic wspólnego z problemami na europejskim rynku energetycznym i jest gotowa zwiększyć dostawy gazu do Europy – powiedział wicepremier Rosji Aleksander Nowak w rozmowie z Siergiejem Brilewem z programu Wiesti.Zarazem podkreśla, dlaczego ważne są umowy wieloletnie.– Ale to wymaga długoterminowych kontraktów z europejskimi nabywcami. Możemy dostarczać więcej gazu do Europy, mamy ogromne zasoby, ale każda produkcja to projekt inwestycyjny, który wymaga czasu, aby projekt się zwrócił i przyciągnął inwestycje. Dlatego powinna istnieć jasna polityka marketingowa – dodał Nowak. – Zawsze opowiadaliśmy się za tym, aby kontrakty długoterminowe były przede wszystkim systemem bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców, którzy korzystają z takiego nośnika energii.Specjaliści, choć przyznają, że ten tok myślenia ma swe uzasadnienie, stwierdzają, iż zarazem brakuje w nim stwierdzenia kluczowego: kontrakty budują zależność energetyczną od Rosji i cementują rosyjskie panowanie na europejskim rynku gazowym.