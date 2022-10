Gazprom coraz bardziej uzależnia się od Chin

Rosja zaplanował a na przyszły rok transport rurociągiem Siła Syberii 22 mld m3 gazu. To jedyny gazociąg w Rosji, w którym rośnie przesył surowca.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

- Dostawy gazu gazociągiem Siła Syberii do Chin w 2023 r. planowane są na poziomie 22 mld m3 - oznajmił rosyjski wicepremier Aleksander Nowak na sesji plenarnej forum Rosyjskiego Tygodnia Energii.

Realizacja takiego planu oznacza znaczące zwiększenie przesyłu gazu z Rosji do Chin. W tym roku droga tą zostanie bowiem dostarczone 15 mld m3. Docelowy poziom dostaw - 38 mld m3 gazu rocznie - zaplanowany jest na 2027 rok.

Jednak warto podkreślić, że przewidziany już na 2022 rok poziom dostaw do Chin to mniej niż 15 proc. gazu, jaki Gazprom sprzedawał do niedawna na rynku europejskim.

Obecnie dostawy rosyjskiego gazu do Chin umożliwia złoże Czajandinskoje w Jakucji. Dostawy stamtąd rozpoczęły się one w 2019 roku. Aby wielkość dostaw mogła wzrosnąć, konieczne jest połączenie gazociągu z kolejnymi zasobami.

Jak twierdzi rosyjski koncern, w najbliższych miesiącach gazociąg zostanie połączony ze złożem Kowykta w obwodzie irkuckim (początek dostaw z tego zasobu zaplanowany jest na styczeń przyszłego roku). Powinno to pozwolić zwiększenie dostaw do Chin zgodnie z przyjętym przez Gazprom harmonogramem zwiększania dostaw.

Dla Rosjan Siła Syberii stanowi obecnie najważniejszy gazociąg. Stało się to po tym, jak Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu z wieloma europejskimi krajami i firmami. W praktyce zainteresowanie europejskim rynkiem zmalało u Rosjan do minimum.

Obecnie władze na Kremlu stawiają na wzrost sprzedaży dostaw gazu do Chin. Jak powiedział w środę szef Gazpromu Aleksiej Miller, spółka chce wybudować nowe połączenia gazowe. Gazprom widzi możliwość sprzedaży w Chinach nawet ponad 100 mld m3 swojego gazu.