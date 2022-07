Gazprom czeka na naprawioną w Kanadzie turbinę

Gazprom wystąpił z oficjalnym pismem do Siemensa o pilne uzyskanie niemieckich dokumentów wywozowych. Pozwolą one na przesłanie do Rosji silnika turbiny gazowej, który jest niezbędną częścią infrastruktury umożliwiającą przesył gazu gazociągiem Nord Stream. Od tej decyzji uzależnione jest wznowienie tłoczenie gazu do Europy.

Rosja wstrzymała przesył gazu do europejskich odbiorów gazociągiem Nord Stream ze względu na konieczność dokonania przeglądu technicznego turbiny zamontowanej w stacji kompresorowej tłoczni Portowaja. Producentem turbiny jest niemiecki koncern Siemens, który ma firmę wykonującą naprawy i wydającą homologację na użytkowanie tego typu specjalistycznego sprzętu w Kanadzie.

Ze względu na wprowadzone po agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę sankcje na kontakty handlowe istniała taka możliwość, że rząd kanadyjski, w ramach obowiązującego embarga, nie wyrazi zgody na jej zwrot do Niemiec. W tej sprawie przez wiele dni trwały negocjacje pomiędzy Moskwą i Berlinem oraz Berlinem i Ottawą. Ostatecznie pod presją czasu oraz możliwością wstrzymania dostaw gazu przez Gazprom została wyrażona jednorazowa zgoda na zwrot naprawionej turbiny.

Turbina jest już w Niemczech i w związku z tym Gazprom oficjalnie wystąpił do Siemensa o pilne uzyskanie dokumentów, które pozwolą na eksport do Rosji silnika turbiny gazowej tłoczni Portowaja jako niezbędnej części infrastruktury Nord Stream.

- Gazprom polega na Grupie Siemens w zakresie wypełniania swoich zobowiązań dotyczących naprawy i konserwacji silników turbinowych od których zależy niezawodność i bezpieczeństwo dostaw gazu do europejskich odbiorców- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Eksperci zadają pytania co się stanie gdy kolejne turbiny będą wymagały przeglądów technicznych i czy czasowe wstrzymanie tłoczenia gazu przez Nord Stream nie było elementem presji ze strony rosyjskiej przed zbliżającym się sezonem zimowym i zwiększonym zapotrzebowaniem na surowiec.