Gazprom do maksimum wykorzystuje ukraińskie gazociągi

Ponad 39,2 mln m3 rosyjskiego gazu na dobę tłoczone jest przez terytorium Ukrainy. To obecnie najwyższy poziom przesyłu, jaki jest możliwy do realizacji.

Teoretycznie przesył mógłby być dużo większy, ale nie można go obecnie zrealizować. Pierwszym problemem jest to, że po agresji Rosji na Ukrainę, ukraiński operator systemu nie może sprawować kontroli operacyjnej i technologicznej nad tłocznią Nowopskowa. To wyłączyło z użytkowania korytarz gazowy Sohraniwka.

Pracuje tylko gazociąg biegnący na Sudżę. Jednak i on nie jest całkowicie wykorzystywany. Ze względów bezpieczeństwa i z powodu problemów wywołanych przez ataki Rosjan na ukraińska infrastrukturę energetyczna pracuje on na około 80 proc. zdolności przesyłowych.

Jednak, ze względu na ciepła zimę oraz utratę zaufania do Gazpromu jako wiarygodnego dostawcy gazu, większy przesył surowca nie jest potrzebny.

Skąd w takim razie rosnące zapotrzebowanie na gaz z kierunku rosyjskiego? Większe partie surowca kupuje obecnie Budapeszt i to właśnie z nim wiązany jest zwiększony przesył gazu. Węgry są państwem, które najmniej dotychczas zrobiło w celu zmniejszenia uzależnienia się od rosyjskiego surowca. Rząd Wiktora Orbana uważa, że pomimo napaści Rosji na Ukrainę nie może zrezygnować z dostaw rosyjskiego surowca.

Co ciekawe, obecny poziom rezerw gazu w Europie wynosi 64,1 proc. - to aż o 21 punktów procentowych więcej niż średnia dla tego samego dnia w ciągu ostatnich pięciu lat, wynika z danych Gas Infrastructure Europe (GIE).

Podczas doby gazowej 18 lutego rezerwy zmniejszyły się o ok. 0,16 pkt proc. To najmniej od świąt noworocznych. Pod koniec ubiegłego tygodnia region ogarnęła kolejna fala ocieplenia, dodatkowo zapotrzebowanie na gaz tradycyjnie spada w weekendy.