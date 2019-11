Gazprom dostał powiadomienie, że PGNiG nie chce już jego gazu

Spółka Gazprom Export potwierdziła 15 listopada, że otrzymała od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 roku.

"Otrzymaliśmy powiadomienie firmy PGNiG o zamiarze nieprzedłużania kontraktu na dostawy gazu obowiązującego do 31 grudnia 2022 roku" - potwierdził Gazprom Export.

PGNiG poinformowało 15 listopada, że przekazało rosyjskiemu Gazpromowi oświadczenie woli zakończenia obowiązywania kontraktu jamalskiego wraz z upływem tego właśnie terminu. Zgodnie z zapisami kontraktowymi, w przypadku braku takiego oświadczenia na trzy lata przed zakończeniem umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona.

"Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, informuje, że 15 listopada 2019 roku po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, przekazało do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export oświadczenie woli zakończenia z dniem 31 grudnia 2022 roku kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawartego 25 września 1996 roku (tzw. kontrakt jamalski)" - czytamy w komunikacie PGNiG.

Cytowany przez PGNiG, prezes spółki Piotr Woźniak zaznaczył, że dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski pozwala na zakończenie kontraktu jamalskiego.

"W zgodzie z dążeniem Rzeczpospolitej Polskiej do uzyskania bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych oraz w wykonaniu obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG, w ostatnich czterech latach PGNiG podjęło zasadnicze działania na rzecz dywersyfikacji kierunków pozyskania gazu ziemnego do Polski. Spółka zawarła długoterminowe kontrakty na dostawy LNG i prowadzi akwizycje złóż gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, co w połączeniu z działaniami operatora systemu przesyłowego w zakresie rozbudowy gazociągów, pozwala na zakończenie kontraktu jamalskiego w terminie zgodnym z jego postanowieniami" - wskazał.

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie.