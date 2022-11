Gazprom grozi odcięciem kolejnego gazociągu do Europy

Gazprom chce od przyszłego tygodnia ograniczać przepływ gazu przez ostatni gazociąg wiodący do Unii Europejskiej, czyli przez Ukrainę.

Gazprom poinformował, że Ukraina przetrzymuje pewne ilości gazu przeznaczone dla Mołdawii. Koncern zapowiedział, że od 28 listopada zmniejszy przepływ gazu o te ilości, które nie docierają do odbiorców w Mołdawii.

Gazociąg zaopatrujący Mołdawię przesyła także gaz do Europy i według Bloomberga pojawiły się obawy, że Rosja będzie chciała wykorzystać tę kwestię do całkowitego odcięcia przepływu gazu do Unii Europejskiej, by zwiększyć ekonomiczny nacisk na Wspólnotę i wzmocnić szantaż gazowy.

Bloomberg pisze jednak, że obecnie Unia jest w dość dobrej sytuacji dzięki znacznemu importowi LNG, a także zmniejszonemu zapotrzebowaniu na gaz ze strony przemysłu, który w obliczu wysokich cen tego surowca maksymalnie ogranicza jego zużycie.

Gazprom podaje, że Ukraina przetrzymuje 52,52 mln m3 gazu przeznaczonego dla Mołdawii. Jeżeli gaz do Mołdawii nie popłynie, to Gazprom zacznie od 28 listopada ograniczać przesył tą linią. Według Bloomberga gazociągiem przez Ukrainę płynie codziennie około 43 mln m3 gazu na rynku Europy Zachodniej.