Gazprom i energetyka odnawialna pompują europejskie ceny gazu

Cena gazu w dostawach natychmiastowych w Europie przekroczyły 1000 dol. za tys. m3. To efekt wstrzymania przez Gazprom dostaw surowca do Holandii i spodziewanego zakręcenia kurka z gazem dla Danii. Dodatkowo rynkowi gazu w Europie nie sprzyja bezwietrzna pogoda nad duża częścią kontynentu.

Na rynku Unii Europejskiej pojawiają się obawy o dostępność gazu.

Brak wiatrów przyczynił się do wzrostu cen surowca.

Prognozy wskazują, że gaz nadal będzie drogi.

We wtorek 31 maja rano najbliższe (lipcowe) kontrakty na indeks TTF na giełdzie ICE Futures wzrosły rano do ​​1046 dol. za tys. m3. Później nieco spadły, ale nadal przekraczały tysiąc dolarów.

Głównym powodem wzrostu cen była decyzja Gazpromu o wstrzymaniu dostaw surowca do Holandii. Co więcej we wtorek upływa termin płatności za gaz Danii. Kopenhaga chce uregulować należności w euro. Na to Gazprom się nie godzi. Wszystko wskazuje na to, że już w środę rosyjski surowiec przestanie do Duńczyków płynąć.

Zerwanie kontraktów przez Rosjan oznacza wzrost zapotrzebowania na gaz z innych źródeł. Obawy o to, czy gazu wystarczy, negatywnie wpływają na ceny surowca. Ten szybko drożeje.

OZE notują słabszy okres

Czynnikiem łagodzącym sytuacje mogłaby być większa produkcja energii przez odnawialne źródła.

Niestety sytuacja z wytwarzaniem energii elektrycznej z OZE w Europie gwałtownie w poniedziałek się pogorszyła.

30 maja moc turbin wiatrowych zapewniła zaledwie 5,6 proc. bilansu energetycznego w Unii Europejskiej - to wartość minimalna od końca grudnia ubiegłego roku - wynika z danych stowarzyszenia WindEurope.

Wiele skazuje też na to, że w obecnym tygodniu spóźnione wiosenne chłody przeminą i nadejdzie słoneczna oraz bezwietrzna pogoda. Doprowadzi to do ograniczenia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i wzrostu zużycia gazu, a także wzrostu zużycia energii na klimatyzację - twierdzą specjaliści.

Należy przy tym pamiętać, że obecny wzrost cen gazu następuje w momencie, gdy zwykle surowiec był najtańszy. Malało bowiem jego zużycie, mimo iż późna wiosna oraz lato to tradycyjny okres napełniania europejskich, podziemnych magazynów gazu.

Obecnie stopień ich wypełnienia wynosi 46,19 proc. Prymusem jest tu Polska z magazynami zapełnionymi w 94,44 proc. (dane za Gas Infrastructure Europe). Największy europejski konsument gazu - Niemcy - ma magazyny wypełnione w 48,43 proc. Wspominana wcześniej Holandia tylko w 36,69 proc.