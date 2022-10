Gazprom i ropa zaczynają topić rosyjski budżet

Jak podało rosyjskie Ministerstwo Finansów, wrześniowe przychody budżetu z handlu gazem i ropą naftową były niższe od zaplanowanych aż o 22,7 mld rubli. Na Moskwie mści się polityka gazowa Gazpromu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wrzesień jest zatem pierwszym miesiącem, w którym Rosja zanotowała mniejsze od oczekiwanych przychody budżetowe z tytułu handlu ropa naftowa i gazem.

Moskwa nie tłumaczy powodów tej sytuacji, zarazem zaznacza, że po 9 miesiącach budżet ma nadwyżkę przychodów z tytułu sprzedaży węglowodorów.

Skąd tak zmiana? Oficjalnie Moskwa tego nie podaje. Jednak w największym stopniu wpływa na to sytuacja związana z rosyjskim biznesem gazowym. Dotychczas było on wielkim beneficjentem sytuacji na rynku energetycznym. Wysokie ceny gazu pompowały zyski Gazpromu. To także nabijało podatkowa kasę państwa.

Jednak w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. Gazprom według wstępnych danych wyprodukował 313,3 mld m3. To o 17,1 proc. (64,8 mld m3) mniej niż przed rokiem. Eksport zaś do krajów spoza WNP (według rosyjskiej metodologii wszystkie kraje UE, bez państw bałtyckich i Turcja) wyniósł 86,9 mld m3. – aż o 40,4 proc. (o 58,9 mld m3.) mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Dodatkowo największy spadek eksportu firma zanotowała w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału. Po wstrzymaniu dostaw Nord Streamem do Niemiec, obecny eksport wynosi zaledwie 20-30 proc. tego co przed rokiem. Spadek przychodów był wiec nieunikniony.

Jakby tego było mało Gazprom stracił najcenniejszych klientów. O ile bowiem cena gazu na wewnętrznym, rosyjskim rynku sięga maksymalnie 100 dolarów, to stawki dla zachodnich odbiorców sięgały nawet ponad 1000 dol. (w spocie grubo ponad 2 tys. dol. za tys. m3).

Obecna sytuacja będzie fatalnie wpływała na finanse państwa także w kolejnych miesiącach. Na razie jednak nie wiadomo, w jak dużym stopniu spowoduje uszczerbek w budżecie.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z byłym ministrem energii, europosłem PiS o dekarbonizacji. - Jest irracjonalna - twierdzi Tobiszowski. Bo pakietu klimatycznego nikt nie przestrzega...