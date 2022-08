Gazprom i Rosja uderzyły w Grupę Azoty. Cała Europa ma potężny problem

Grupy Azoty wstrzymała produkcję szeregu związków chemicznych, w tym nawozów, których jest największym producentem w kraju. Powód - rekordowo wysokie ceny podstawowego surowca do ich produkcji - gazu ziemnego. Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapewnia, że nawozów nie zabraknie.

Rekordowo wysokie ceny gazu spowodowały, że produkcja nawozów nie jest opłacalna. Azoty poinformowały o czasowym zatrzymaniu ich produkcji.

Mimo przestoju, nawozów ma nie zabraknąć. Magazyny są pełne. Podstawowe pytanie brzmi: czy faktycznie ceny gazu spadną? A jeśli tak, to kiedy?

Azoty padły ofiara rosyjskich działań, ale cierpi cała europejska branża nawozowa. Europa napełnia magazyny gazu, a rynek i ceny szaleją.

- W związku z rekordowymi cenami gazu ziemnego, głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji w Grupie Azoty, spółka podjęła decyzję o czasowym zatrzymaniu z dniem 23 sierpnia 2022 roku instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 – poinformowała nas Grupa Azoty.

Jak zaznacza spółka: "w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. obserwujemy na europejskich giełdach nadzwyczajne, historycznie wysokie ceny gazu ziemnego. Ceny gazu w okresie ostatniego półrocza wzrosły z poziomu 72 euro za MWh w dniu 22.02.2022 r., do poziomu 276 euro za MWh 22 sierpnia" (około 2,5 tys. dol. za tys. m3 - przyp. aut.).

Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz kwasu azotowego stężonego.

W celu utrzymania bezpieczeństwa procesowego instalacji produkcyjnych oraz realizacji zobowiązań dla odbiorców zewnętrznych w zakresie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej i wody pitnej prace będą kontynuować: elektrociepłownia, stacja uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczalnie ścieków.

Nawozów na razie nie braknie, ale kiedy gaz potanieje?

Co oznacza decyzja Azotów? Jak zapewnił w radiowej „Trójce” wicepremier Kowalczyk – nawozów nie zabraknie. – A przestój zostanie wykorzystany na przegląd techniczny instalacji – powiedział polityk.

Przyznał, ze obecna sytuacja może budzić niepokój rolników, jednak uspokajał, że obecnie w magazynach Grupy Azoty jest obecnie więcej nawozów (minister powiedział, że ponad sto tys. ton) niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Mamy nadzieję, że sytuacja na rynku gazu jednak się uspokoi, a produkcja nawozów powróci do normalnego poziomu – dodał minister.

Sama spółka zapewnia, że w trakcie ogłoszonego postoju instalacji produkcyjnych realizowane będą procesy inwestycyjne oraz remontowe, w tym planowany wcześniej, główny remont instalacji poliamidów.

Podstawowe pytanie brzmi: czy faktycznie ceny gazu spadną? A jeśli tak, to kiedy. Wiele bowiem wskazuje na to, że rekordowy ich poziom może się utrzymać dłużej.

Azoty zakładnikiem Rosji. Dostawy gazu to broń

Obecne wstrzymanie produkcji przez część instalacji Azotów to bezpośredni efekt działań rosyjskich. Napaść na Ukrainę, manipulacje Gazpromu na rynku gazu, spowodowały jego rozchwianie. Obecny skok cen to przede wszystkim efekt zaplanowanego na koniec sierpnia krótkiego wyłączenia gazociągu Nord Stream. Jak twierdzą Rosjanie „konserwacja” potrwa trzy dni, jednak ze względu na małą wiarygodność Gazpromu i wykorzystywanie dostaw gazu jako broni nie można wykluczyć, że przerwa w dostawach potrwa dłużej.

Sytuacja jest tym bardziej napięta, że z normalną mocą działa tylko jeden z czterech szlaków dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Gaz transportowany jest w standardowych wielkościach tylko gazociągiem Turkish Stream.

Przez Ukrainę z powodu okupacji fragmentu systemu przesyłowego przez Rosjan pompowane jest na dobę zaledwie około 42 mln m3 surowca – powinno być 108,9 mln m3. Nord Stream wykorzystuje zaledwie 20 proc. swoich mocy – zamiast 169 mln m3 gazu na dobę Gazprom pompuje tylko około 33,3 mln m3. Czwartym szlakiem mógłby być Gazociąg Jamalski, tyle że Rosjanie ze względów politycznych (rura, jak wiadomo, biegnie przez terytorium Polski) nie planują jej uruchomienia.

Jeśli do tego dodać sezon huraganów w Zatoce Meksykańskiej i obawy o terminowość dostaw amerykańskiego LNG na europejski rynek nie ma się co dziwić, że rynek szaleje.

A wszystko to dzieje się w okresie napełniania europejskich magazynów gazu i powszechnych obaw o dostawy energii w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym. Nic więc dziwnego, że ceny gazu są cztery razy wyższe niż przed rokiem.

Nie ma na teraz dobrego rozwiązania

Kiedy Azoty mogą wznowić produkcje? Sama spółka nie odnosi się do tej kwestiii. - Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego - pomimo jego dostępności - determinująca rentowność prowadzonej produkcji, jest wyjątkowa, całkowicie niezależna od spółki i nie była możliwa do przewidzenia – informuje tylko Grupa Azoty.

Spółka zapewnia, że stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych (gaz może stanowić nawet 70 proc. kosztów produkcji nawozów - przyp. aut.) i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje biznesowe.

Już pojawiają się spekulacje, że do obecnej sytuacji by nie doszło, gdyby PGNiG będący głównym dostawcą gazu dla Azotów utrzymał ceny surowca w ryzach. Jednak obwinianie o zaistniałą sytuację PGNiG jest bez sensu. Nasza spółka produkuje bowiem zbyt mało gazu (łącznie z gazem w Norwegii nieco ponad 25 proc. krajowego zapotrzebowania), aby móc kształtować ceny na naszym krajowym rynku nie mówiąc już o europejskim. PGNiG musi posiłkować się surowcem z importu. A nawet gdyby produkowała więcej, niewiele by to zmieniło.

Potężny problem mają nie tylko Azoty

Wysokie ceny gazu dotykają wszystkich producentów nawozów działających w rynkowych warunkach. Przykładem niech będzie największy producent nawozów azotowych na świecie norweska Yara.

Już w marcu musiała ona z powodu wysokich cen gazu ograniczyć produkcję w swoich zakładach w Hawrze i Ferrarze. Spółka oszacowała wówczas, że będzie produkowała na poziomie 45 proc. swoich zdolności produkcyjnych. A przecież firma ze względu na lokalizację i powiązania biznesowe ma znacznie łatwiejszy niż PGNiG i Azoty dostęp do źródeł surowca.

O tym, że sytuacja jest w branży nawozowej jest trudna, niech świadczy poniższa wyliczanka firm, które z powodu wysokich cen gazu ograniczyły lub wstrzymały produkcję (dane za WFM Nitrogen, Fertecon,The Market):

· SKW Piesteritz (Niemcy) przyspieszyło postój linii amoniaku

· Francuska fabryka Borealis produkowała amoniak na ograniczonym poziomie

· OCI (Holandia) - produkcja na jednej z dwóch linii amoniaku

· Fabryki Fertiberii w Huelvie i Palos (Hiszpania) zatrzymały produkcję 1 lipca

· CF Fertilizers (Wielka Brytania) – zamknięte

· Achema (Litwa) produkowała amoniak na jednej linii produkcyjnej

· Chorwacka Petrokemija nie produkowała w lipcu nawozów i amoniaku, przestój trwa

· Nitrogenmuvek (Węgry) ograniczył, a następnie wstrzymał, produkcję amoniaku

· Azomures (Rumunia) zatrzymał produkcję amoniaku 23 czerwca

· Agropolychim (Bułgaria) - ograniczona produkcja saletry i roztworu saletrzano-mocznikowego

Obecna sytuacja i rosyjskie manipulacje na rynku gazu powodują, że wśród liczących się producentów nawozów, w miarę bezboleśnie trudności pokonują tylko firmy nawozowe zintegrowane z wydobyciem gazu i to te spoza Europy.

