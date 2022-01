Gazprom kręci kurkiem i skutecznie kreuje ceny gazu

Ograniczenie przez rosyjski koncern dostaw gazu do Europy korytarzem słowackim spowodował wzrost cen surowca. Za gaz ponownie trzeba płacić ponad 1000 dol. za tys. m3. Rosyjski gigant na początku roku może się pochwalić nowymi kontraktami.

Według wstępnych dokumentów Enerji miałby importować z Rosji 2,5 mld m3 rocznie, a Avrasya Gaz 0,5 mld m3 rocznie. Akfel 2,25 mld m3 gazu rocznie.Według tureckich źródeł, w ramach tych kontraktów 70 proc. ceny surowca indeksowane będzie według giełdy TTF, a 30 proc. - powiązane będzie z ceną ropy.Nowe porozumienie zawarła z Gazpromem także Grecja. - Gazprom i grecki Depa Commercial zgodziły się na dostosowanie warunków umowy na dostawy gazu do republiki, która obowiązuje do 2026 roku - poinformował Bloomberg, powołując się na komunikat Depa Commercial.Obie strony informują, że Ateny za rosyjski gaz będą płacić poniżej średnich cen rynkowych, jakie obowiązują obecnie w Europie. Jednak bliższych szczegółów nie podano.W 2020 roku Gazprom dostarczył Grecji 3 mld m sześc. m gazu. Gazprom zaznaczył, że w ciągu 11 miesięcy 2021 r. wyeksportował do Grecji ponad 3 mld m sześc. m gazu. To historycznie rekordowy wolumen w tym okresie i więcej niż w całym 2020 roku.