Gazprom to najbardziej dochodowa firma w Rosji. Koncern gazowy znalazł się na szczycie rankingu sporządzonego przez magazyn "Forbes".

Drugi rok z rzędu Gazprom został liderem rankingu najbardziej dochodowych firm w Rosji, opracowanego przez magazyn "Forbes". Koncern gazowy uzyskał zysk netto w 2022 roku w wysokości ponad 1,3 bln rubli.

Na drugim miejscu znalazła się firma Yamal LNG, której zysk netto w 2022 roku wyniósł 840,2 mld rubli. Trzeci na podium był Rosnieft z zyskiem netto na poziomie 813 mld rubli.

Następne w rankingu są Lukoil (790,1 mld rybli), Novatek (640,4 mld rubli), Norilsk Nickel (429,3 mld rubli), Tatneft (284,9 mld rubli), Sakhalin Energy (283,9 mld rubli), Sbierbank (270,5 mld rubli) i Phosagro (184,7 mld rubli).

Autorzy rankingu podkreślają jednak, że lista może nie być w pełni reprezentatywna, ponieważ „sytuacja w zakresie przejrzystości dużych rosyjskich przedsiębiorstw pogorszyła się w ciągu ostatniego roku”.

Gazprom nie ma powodów do zadowolenia. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości

Przypomnijmy, że niedawno Gazprom po raz pierwszy w tym roku opublikował dane operacyjne dotyczące wydobycia i dostaw gazu. Nie zaskakują - widać załamanie w produkcji i dostawach. Koncern obwinia o to zachodnich polityków.

W pierwszej połowie 2023 roku rosyjski gigant dostarczył na rynek krajowy i zagraniczny 166 mld m3 (w tym samym okresie roku ubiegłego – 225,7 mld m3).

- Bazując na wynikach I półrocza 2023 roku, wydobycie gazu ziemnego i towarzyszącego przez Grupę Gazprom w Federacji Rosyjskiej wyniosło 179,45 mld m3. Spadek rok do roku o 24,7 proc. wynika z przyjęcia w szeregu krajów decyzji motywowanych politycznie, mających na celu odmowę importu rosyjskiego gazu - napisała rosyjska spółka.

Dobra informacja dla spółki to ta dotycząca wydobycie kondensatu ropy i gazu. Produkcja w omawianym okresie rok do roku wzrosła o 8,8 proc. do 36,31 mln ton.