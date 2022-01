Gazprom kusi tańszym gazem. Walczy o wielkie kontrakty

Obecne wahania cen gazu ziemnego rosyjski gigant gazowy chce wykorzystać nie tylko do zwiększenia zysków, ale także do zagwarantowania sobie zbytu surowca na długie lata. W rosyjskiej narracji oznacza to, że kupowanie gazu w ramach długoterminowych kontraktów, oznacza znacznie niższe ceny.

Gazprom prze do kontraktów długoterminowych, bo się mu one bardzo opłacają.

Rosjanie obawiają się utraty rynku.

Unia na zmniejszeniu liczby kontraktów długoterminowych wyszła na dużym plusie.

Gwarancja prosperity

Walka o rynek

Kontrakty mniej popularne