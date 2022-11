Gazprom liczy na Chiny, a tam szykuje się katastrofa

Rosyjski koncern gazowy Gazprom zapowiedział, że to Azja ma stać się najważniejszym rynkiem zbytu dla jego surowca. Tymczasem wielki cios może spaść na Moskwę w Pekinie, bo wiele wskazuje, że zużycie gazu w Chinach może zacząć się zmniejszać.

Spadek zużycia gazu w Chinach byłby poważnym ciosem dla Rosji.

Dla Moskwy Pekin to obecnie najważniejszy rynek w eksporcie gazu.

Jeśli PKB Chin jest w stagnacji, plany zwiększenia eksportu gazu do tego państwa mogą się nie ziścić.

- Zużycie gazu ziemnego w Chinach może spaść w tym roku po raz pierwszy od dwóch dekad, choć umiarkowanie, z powodu spowolnienia gospodarczego – podała agencja Reuters, powołując się na urzędników państwowych firm energetycznych.

Mniejsze zużycie gazu przez COVID-19 i dzięki OZE

Według analityka z CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) zapotrzebowanie na gaz w kraju może w tym roku spaść o jeden procent, do 363,6 mld metrów sześciennych. Oczekuje się również, że Chiny odstąpią Japonii tytuł największego na świecie importera LNG, ponieważ ograniczenia związane z COVID-19 zmniejszyły w tym roku popyt na energię.

To także efekt zwiększonej produkcji energii z OZE i w elektrowniach węglowych.

Malejący popyt potwierdzają także szacunki na nadchodzący sezon zimowy. Spodziewane zużycie gazu w Chinach wyniesie zimą i wczesną wiosną od 160 do 198 mld m3. Czyli nawet w przypadku wyższej z tych liczb jest niższe o kilka miliardów od wcześniej zakładanego. Oznaczałoby to także, że w przyszłym roku zużycie gazu będzie niższe.

Ważnym elementem układanki jest krajowa produkcja gazu ziemnego rosła w tempie około siedmiu procent rocznie w ciągu ostatniej dekady. W ten sposób Chiny stały się czwartym co do wielkości producentem gazu na świecie. Jednak w tym samym okresie popyt wzrósł jeszcze bardziej.

Chińskie dane ekonomiczne bardzo mogą zmartwić Gazprom

Choć jak wynika z pierwszych komentarzy, chińskie dane są na razie szacunkowe, to przeobrażenie, jakiemu ulega tamtejsze energetyka, a zarazem sugerowane przez władze oszczędzanie energii - w praktyce to administracyjny nakaz – mogą oznaczać poważne wyzwanie dla dostawców nośników energii na tamtejszy rynek.

Szczególnie dotkliwie może to odczuć Rosja. Począwszy od kwietnia Gazprom zrywał kontrakty na dostawy gazu do szeregu europejskich krajów. Pod koniec sierpnia wstrzymał pracę gazociągu Nord Stream. W praktyce więc podaż rosyjskiego gazu do krajów UE stopniała do nienotowanego wcześniej poziomu.

Szefowie Gazpromu zapowiedzieli, że koncern będzie chciał zdywersyfikować odbiorców surowca. Prezes spółki Aleksiej Miller faktycznie zapowiedział rozpoczęcie prac nad gazociągiem Siła Syberii II. Rurociąg ten mógłby rocznie dostarczać do Chin około 55 mld m3 rosyjskiego gazu.

W ten sposób znaczenie Europy jako głównego odbiorcy rosyjskiego gazu by zmalało. Jednak najnowsze dane dotyczące konsumpcji mogą wskazywać, że wiara Rosji w Chiny może nie być oparta na przesłankach rynkowych.

Przy tym należy pamiętać, że Pekin stara się także zwiększyć import gazu z republik w Środkowej Azji.

W Rosji powinni się zastanawiać, co zrobić z gazem

Choć dane dotyczące spadku zużycia gazu to na razie szacunki, Moskwa ma jeszcze jeden poważny powód do obaw. Dla rosyjskich planów kluczowe będą także doniesienia dotyczące wzrostu chińskiego PKB. Od dawna wielu ekonomistów uważa że oficjalnie publikowane dane nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji. Jeśli chińskie PKB faktycznie znajduje się w stagnacji, rynek nie wchłonie więcej gazu z Rosji, chyba że w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Wszelkie więc rosyjskie plany o reorientacji i porzuceniu Europy jako głównego rynku gazu będzie można odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość.