Gazprom ma duże problemy. Tą inwestycją próbuje się ratować

Rosyjski Gazprom, największy producent gazu na świecie, zapowiedział budowę wielkiego kompleksu LNG w Tatarstanie. Choć inwestycja zapowiadana jest szumnie jako bardzo duża, w praktyce chodzi o stosunkowo niewielki zakłady mający tylko lokalne znaczenie.

Po zerwaniu kontraktów z europejskimi odbiorcami gazu Gazprom ma duże problemy. Jednym z kluczowych jest zagospodarowanie wyprodukowanego gazu. Ze względów technologicznych wstrzymanie wydobycia lub nawet jego tylko ograniczenie, bywa trudne. Stąd też spółka ruszyła z szerokim programem lokalnego zagospodarowania gazu.

Jednak to też nie jest łatwe, ze względu na to, że duża część rosyjskich miast nie ma dostępu do surowca. Ten problem ma w części rozwiązać gazyfikacja wyspowa. Polega ona na tym, że do lokalnej sieci gazowej przywożony jest gaz w postaci LNG. Następnie po rozprężeniu surowiec jest zatłaczany.

I właśnie powstający w Tatarstanie zakład ma zapewnić dostęp LNG lokalnym odbiorcom.

Inwestycja ma powstać w trzech etapach, a jej koszt szacowany jest na 28034 mld rubli (około pół miliarda dolarów).

Oddanie do eksploatacji pierwszego etapu planowane jest na II kwartał 2024 roku. W następnym roku ma być ukończony kolejny etap, a 12 miesięcy później ostatni, w tym także budowa stacji postojowej do załadunku LNG na statki bunkrujące. Docelowa roczna produkcja ma sięgnąć ćwierć mln ton LNG (po regazyfikacji to ponad 330 mln m3 gazu).

Jednak choć inwestycja wygląda na względnie łatwą, o wszystkim zdecyduje dostęp Gazpromu do kluczowych elementów wyposażenia. A z tym rosyjska spółka może mieć problem. Po tym bowiem, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, dostępność wielu części koniecznych do budowy instalacji jest utrudniona. Zresztą sami Rosjanie przyznają, że skompletowanie potrzebnego wyposażenia może być największym wyzwaniem.