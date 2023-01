Gazprom ma kłopot, w Rosji padł rekord zużycia gazu

Rosja pobiła rekord dobowego zapotrzebowania na gaz. W niedzielę, 8 stycznia, zużyła aż 1,74 mld m3 surowca. Odpowiada to ponad 10 proc. całorocznego zużycia gazu w Polsce.

Rosja w niedzielę, 8 stycznia, zużyła więcej gazu niż Polska przez cały miesiąc.

Rekordowe zapotrzebowanie to efekt silnych mrozów.

Większa krajowa sprzedaż to mniejsze zyski Gazpromu.

Oficjalnie to największe dobowe zużycie dobowe gazu w Rosji od trzech lat. W przeszłości bywały większe. Jednak ze względu na brak kompleksowego zliczania wielkości zużycia, obecny wynik może być uznawany za rekordowy, a wcześniejsze dane są trudne do zweryfikowania.

Rekordowy pobór, bo na znacznej części Rosji mróz

Od początku 2023 roku w większości regionów Rosji nastąpił znaczny spadek temperatury, średnia od 6 do 8 stycznia wynosiła minus 17,3 stopnia, a w regionach Orenburga i Baszkirii temperatura spadła nawet do minus 40 stopni - zauważa Gazprom.

- W sezonie zimowym tradycyjnie odnotowujemy najwyższe wskaźniki poboru gazu. Stabilna praca systemu zaopatrzenia w gaz jest kluczem do ciepła i komfortu w domach, a także normalnego funkcjonowania przemysłu nawet podczas silnych mrozów – powiedział Siergiej Gustow, dyrektor generalny Gazpromu Mieżregiongazu.

Rosjanie nie obawiają się, że w razie przeciągających się mrozów mogą wystąpić problemy z surowcem.

Operacyjne rezerwy gazu w rosyjskich podziemnych magazynach osiągnęły przed sezonem historyczne maksimum 72,662 mld m3, co wystarcza wraz z wydobyciem na pokrycie potrzeb.

Gazprom wcale nie musi się z powodu rekordowego zużycia cieszyć

Jednak sytuacja nie jest aż tak różowa pod względem ekonomicznym. Większe zużycie na krajowe potrzeby oznacza bowiem większą stratę z tego tytułu Gazpromu. Od lat krajowi odbiorcy gazu płacą za surowiec znacznie poniżej cen rynkowych. Dla porównania w połowie 2022 roku cen gazu na rosyjskiej prowincji wynosiła w niektórych przypadkach 60 dol. za 1000 m3, podczas gdy cena na giełdach międzynarodowej nawet 30-krotność tej kwoty.

Zagraniczni konsumenci wspierali więc rosyjskich. Zresztą doprowadziło do np. do ograniczeń w eksporcie rosyjskich nawozów do Unii Europejskiej ze względu na właśnie dumpingowe ceny gazu.

Teraz po tym jak rosyjska polityka doprowadziła do zerwania znacznej części gazowych więzi z Europą, eksport gazu runął. Może się więc okazać, że Gazprom będzie zmuszony urynkowić ceny surowca także dla krajowych odbiorców.