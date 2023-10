Gazprom ma kolejny kłopot. Strajk na polu gazowym. "Ani pensji, ani zaliczki"

Pracownicy obsługujący złoże Kowyktinskoje we wschodniej Syberii, z którego gaz trafia rurociągiem Siła Syberii do Chin, rozpoczęli strajk z powodu niedotrzymania przez pracodawcę warunków finansowych - podaje The Moscow Times, powołując się na Nowosybirsk Online.

Jak dowiedział się portal, 4 października pracownicy zmianowi przestali chodzić do pracy. - Pracujemy dwa miesiące i nie dostaliśmy ani pensji, ani zaliczki - poskarżył się robotnik Aleksiej Zimin, który przyjechał do obwodu irkuckiego w celach zarobkowych i podpisał dwumiesięczny kontrakt z kontrahentem Gazpromu.

Spośród 40 pracowników tylko trzech otrzymało pensję i to obniżoną

Według innego źródła Nowosybirsk Online, spośród około 40 pracowników tylko trzech otrzymało pensję, a zamiast obiecanych 90 tysięcy rubli miesięcznie dostali kwoty 3-60 razy mniejsze. Niektórzy przepracowali wymagane dwa miesiące i wrócili do domu, nie otrzymując żadnych pieniędzy.

Tym, którzy pozostali, nie dodano zimowych ubrań, mimo że temperatura w tajdze spadła do minus 10 stopni. Próby porozumienia z władzami nie dały rezultatu.

- Ludzie zmuszani są do pracy niemal przez bicie i bójki. To tak, jakbyśmy byli tutaj w niewoli - stwierdził Zimin.

Pracodawcą pracowników na złożu Kowyktinskoje jest spółka Kadano, która z kolei ma kontrakt ze StrojTransNieftGaz, częścią holdingu Gazstrojprom, zależnej spółki budowlanej Gazpromu, która niedawno znalazła się pod amerykańskimi sankcjami.

- To ona opóźnia przekazanie pieniędzy na pensje - powiedział Nowosybirsk Online Oleg Anochin, założyciel Kadano. Według niego opóźnienie w wypłacie wynagrodzeń wyniosło zaledwie dwa tygodnie.

Takiego spadku Gazprom nie zaliczył nigdy w swojej 30-letniej historii

Gazprom ma coraz większe problemy finansowe od połowy 2022 roku, kiedy to odciął od gazu niemal wszystkie kluczowe kraje europejskie, a eksplozje na rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 pozbawiły go możliwości wznowienia dostaw. Produkcja Gazpromu w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. wyniosła 179,45 mld m3. W porównaniu z tym samym okresem 2022 r. wolumeny spadły o 25 proc., a w porównaniu z okresem przedwojennym o prawie jedną trzecią.

Jak podaje The Moscow Times, nigdy w swojej 30-letniej historii największy na świecie koncern gazowy nie ograniczał produkcji tak gwałtownie. I tak w 2009 roku, w obliczu światowego kryzysu finansowego, Gazprom ograniczył produkcję o 16 proc., a po rozpadzie ZSRR - zaledwie o 12 proc. (od 1992 do 1998).