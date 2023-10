Gazprom ma najniższą sprzedaż gazu w Europie od dekad

Tegoroczne dostawy gazu rurociągami z Rosji do Europy wyniosą według Międzynarodowej Agencji Energetycznej zaledwie 20-25 mld m3 surowca. Oznacza to, że Rosja praktycznie przestała się liczyć jako ważny dostawca gazu dla Europy.

Zapaść w eksporcie rosyjskiego gazu pogłębia się.

W tym roku rosyjski surowiec będzie zaspokajał około 5 proc. europejskiej konsumpcji gazu.

Kreml okazał się niewiarygodnym partnerem i powrót surowca z Rosji do Europy wydaje się być niemożliwy.

Jak zaznacza Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE), roczny przesył gazu na poziomie 20-25 mld m3 oznacza, że dostawy rurociągowe z Rosji do Europy rok do roku spadną w 2023 r. o 65 proc. w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Co więcej, poprzedni tak niski poziom dostaw rosyjskiego gazu do Europy zanotowano ponad trzy dekady temu.

Dla rosyjskich producentów sytuacja będzie jeszcze gorsza

Już ubiegły rok był dla Rosjan słaby (w praktyce dla Gazpromu, bo to on niemal w całości eksportował gaz rurociągami). W 2022 roku dostawy zmniejszyły się o ponad połowę – z prawie 140 mld m3 w 2021 roku do nieco ponad 60 mld m3.

- Biorąc pod uwagę obecne trendy w przepływie gazu, dostawy rosyjskiego gazu rurociągami w 2023 roku zmniejszą się o około 65 proc. i wyniosą 20-25 mld m3 - informuje MAE.

To nie koniec złych wieści dla Kremla. W kolejnych latach rosyjskie gazociągi będą coraz pustsze. MAE wychodzi z założenia, że ​​umowa o tranzycie rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy nie zostanie przedłużona po 2024 roku, a od 2025 roku rosyjski gaz będzie płynął do Unii Europejskiej jedynie jedną z nitek gazociągu Turecki Potok (15,75 mld m3). W praktyce więc udział rosyjskiego gazu w europejskiej konsumpcji tego surowca z ponad 35 proc., już w tym roku spadnie do mniej niż 5 proc., by po 2024 roku wynieść zaledwie nieco ponad 3 proc.

Rosjanie się tego nie spodziewali, ale sami na to zasłużyli

Prognozy MAE są druzgocące dla szacunków Rosjan. Ci bowiem nie spodziewali się aż takiej zapaści. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej przewidywało, że całkowity eksport gazu rurociągami z Rosji w 2023 roku spadnie o 26 proc. – do 97 mld m3. Eksport gazu rurociągami w 2024 roku wzrośnie do 108 mld m3, w 2025 r. – do 120 mld m3, a w 2026 roku – do 126 mld m3. Skąd ten optymizm – nie wiadomo.

Eksperci uważają, że mógł być efektem rosyjskich oczekiwań skutków wojny na Ukrainie. To znaczy, realnie przesył mógłby tyle wynieść, gdyby Moskwa zaczęła okupować całe terytorium swojego zachodniego sąsiada. Bez tranzytu przez Ukrainę dostawy w szacowanej przez MRG wielkości nie są możliwe, choćby ze względu na brak mocy przesyłowych.

O tym, ze rosyjskie szacunki to pobożne życzenia świadczą dane dotyczące przesyłu rosyjskiego gazu w tym roku. Według MAE, dostawy gazu z Rosji rurociągami do Unii Europejskiej w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 roku spadły o prawie 70 proc. (tj. 38 mld m3) w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku i wyniosły 17 mld m3.

Nic nie wskazuje na zmianę sytuacji, Moskwa nie jest wiarygodna

Tak ogromny spadek zużycia rosyjskiego gazu w Europie to konsekwencja polityki Moskwy. Ta po ataku na Ukrainę chciała szantażować Unię Europejską wstrzymując dostawy gazu. Szereg europejskich firm przestało otrzymywać rosyjski gaz mimo ważnych kontraktów.

Szantaż Kremla miał na celu zmuszenie Europy do wstrzymania pomocy napadniętej Ukrainie. Rosja chciała także zastopować sankcje.

Jednak działania te skonsolidowały europejskich polityków, a rosyjski surowiec zastąpiło LNG. Obecnie to skroplony gaz ziemny zapewnia Europie gazowe bezpieczeństwo.

Nic nie wskazuje więc na to, aby rosyjski gaz miał wrócić na europejski rynek w większej ilości i mieć takie znaczenie, jak przed atakiem na Ukrainę.