Gazprom ma palący problem

Poziom zapełnienia podziemnych magazynów gazu w Rosji osiągnął 92 proc. - oznajmił Aleksiej Miller, prezes Gazpromu, podczas telekonferencji z okazji Dnia Pracownika Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Przy braku eksportu do Europy oznacza to, że rosyjski koncern będzie zmuszony spalać duże ilości surowca.

- Na początku okresu poboru gazu z podziemnych magazynów będziemy mieli potencjalną rekordowa możliwość dziennego pozyskania gazu z magazynów - pochwalił się prezes Gazpromu Aleksiej Miller.

Przypomniał, że zbliża się kolejny okres jesienno-zimowy. Miller wyraził przekonanie, że dla Gazpromu, jak zawsze, ten okres będzie doskonały.

Czytaj też: 100 mln euro strat dziennie, niemiecki gigant prosi o pomoc

Do października rosyjskie rezerwy gazu zgromadzone w magazynach maja wynieść 72,662 mld m3. Surowca. Dzienny maksymalny pobór gazu może wynieść 852,4 mln m3.

Gazprom może zacząć spalać nadmiarowy gaz

Należy jednak pamiętać, że tak duży stopień wypełnienia magazynów to także problem. Rosjanie staną przez wyzwaniem, co zrobić z gazem, którego nie uda się nigdzie sprzedać. Obecnie normalne dostawy surowca do Europy odbywają się tylko jedną droga – gazociągiem Turkish Stream.

W praktyce oznacza to, że produkcja gazu w Rosji musi zostać częściowo zmniejszona. Pojawiły się także doniesienia, że w niektórych przypadkach, Gazprom ze względów technologicznych zmuszony jest spalać nadmiar surowca.

Sytuacja zostałaby unormowana, gdyby rosyjski koncern zwiększył eksport surowca do Europy. Jednak ze względu na politykę Kremla, tak się na razie nie dzieje.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"