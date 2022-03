Gazprom ma platformę, z której nie korzysta. Tak zawyża ceny gazu

Jak podał rosyjski koncern Gazprom, elektroniczna platforma handlowa Gazprom Export LLC nie planuje sprzedaży gazu w nadchodzącym tygodniu roboczym. Oznacza to, że nie będzie dodatkowych dostaw surowca z Rosji. Rosjanie unikają korzystania z platformy m.in. po to, by zachowywać wysokie ceny gazu.