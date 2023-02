Gazprom ma w końcu powody do radości w Europie

Poziom rezerw gazu w Europie spadł poniżej 70 proc. Rosyjski gigant gazowy Gazprom jak mantrę powtarza stwierdzenie, że Europa nie jest gotowa na spokojne przejście zimy bez surowca z Rosji.

Europa zaczęła zużywać większe ilości gazu ziemnego.

Wciąż nasze ceny surowca są niższe od tych w Azji.

LNG coraz większym strumieniem płynie na Daleki Wschód.

Ostatnie spadki temperatur na znacznej części naszego kontynentu przyspieszyły pobór gazu z podziemnych magazynów surowca. Obecny poziom rezerw surowca w Europie spadł do 69,49 proc. Jednak to aż o 19 punktów procentowych więcej niż średnia z tego samego okresu w ciągu ostatnich pięciu lat - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Jest zimno, więc wzrasta tempo poboru gazu z magazynów

W trakcie doby gazowej 4 lutego rezerwy zmalały o 0,33 pkt proc. Trzeba przy tym pamiętać, że w weekendy zużycie gazu naturalnie spada ze względu na zapotrzebowanie przemysłu, a co za tym idzie jego zużycie z magazynów podziemnych także jest mniejsze.

Rosjanie twierdzą, że sytuacja jest w Europie niebezpieczna, choć zauważają, że ciepła pogoda w październiku, listopadzie i styczniu oraz działania oszczędnościowe sprawiły, że obecnie poziom rezerw w obiektach PMG jest najwyższy w historii. Zarazem zaznaczają jednak, że wzmożony popyt na gaz może być obecnie problemem dla krajów Unii Europejskiej.

Wskazują przy tym na dane dotyczące produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych. Co prawda w obecnym tygodniu według stowarzyszenia WindEurope turbiny wiatrowe zapewniły 21 proc. bilansu energetycznego w UE, ale tydzień wcześniej ich udział wyniósł 14 proc.

Zdaniem Rosjan takie wahania są groźne dla systemu gazowego i mogą stwarzać problemy. Jednak należy pamiętać, że Kreml i Gazprom już od kilku miesięcy głoszą tezę, że bez gazu z Rosji Europa będzie miała problemy. Gdy okazało się, że zimę przechodzimy dość dobrze, narracja rosyjska zmieniła ton i twierdzi, że problemy będą dotyczyły europejskiego systemu gazowego, zwłaszcza w sytuacji nagłego wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny.

Cena gazu ziemnego w Europie jest atrakcyjniejsza niż w Azji

Na razie widocznym skutkiem ochłodzenia jest wzrost cen gazu w Europie. Kontrakt na dostawę z jednodniowym wyprzedzeniem w hubie TTF w Holandii wzrósł w piątek o 5 proc. do 665 dol. za tysiąc m3.

Mimo tego cena w Europie jest niższa niż na drugim kluczowym gazowym rynku – Azji Stabilna jest tzw. „azjatycka premia” – różnica między cenami gazu w Azji w stosunku do ceny dostaw LNG do Europy. Marcowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlający wartość rynkową ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są notowane po 661 dol. Kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) - 598 dol.

Warto dodać, że w styczniu europejskie terminale odbiorcze LNG pracowały z przepustowością na poziomie 62 proc., a w pierwszych dniach lutego wskaźnik ten spadł poniżej 60 proc. Jednocześnie znacznie zmniejsza się poziom zapasów LNG w zbiornikach terminali odbiorczych. Sugeruje to, że napływ nowych ładunków LNG do regionu spada z powodu niskich cen i konkurencji z Azji.