Gazprom mówi, że bije rekordy. Tylko nie wiadomo, jakie

Gazprom pochwalił się, że dostawy gazu do Chin przewyższyły zakontraktowane normy, sięgając rekordowych wysokości. Nie powiedziano jednak nic na temat wysokości tych dostaw.

Nagłówek wtorkowej (1 sierpnia) depeszy rosyjskiej agencji informacyjnej TASS donosił o ustanowieniu nowego rekordu w dostawach gazu do Chin. Agencja poinformowała, że 31 lipca dostawy gazu do Chin przez gazociąg Siła Syberii po raz kolejny przekroczyły ustalony poziom dziennych dostaw. „Gazprom dostarczył wszystkie wymagane wolumeny i ustanowił nowy rekord dziennych dostaw gazu do Chin” – miała napisać firma na swoim koncie w serwisie Telegram. TASS nie podaje jednak wysokości tych dostaw.

Poprzedni rekord, o którym donosił Gazprom, to przesłanie ponad 3 mln m3 gazu w ciągu jednego miesiąca, co miało miejsce w maju tego roku. Rosja wskoczyła wówczas na pierwsze miejsce wśród dostawców gazu do Chin. Wysłała tam 3,09 mld m3 gazu, podczas gdy zajmujące dwa kolejne miejsca Australia i Turkmenistan wysłały odpowiednio 2,8 mld i 2,7 mld m3 gazu.

Pierwsze dostawy gazociągiem Siła Syberii zostały uruchomione w 2019 roku. W ubiegłym roku jego znaczenie wzrosło, kiedy Rosja zaczęła szukać w Chinach odbiorcy na gaz, który po rosyjskiej napaści na Ukrainę przestały odbierać kraje Unii Europejskiej.

W ubiegłym roku dostawy przez ten gazociąg wyniosły 15,5 mld m3 gazu. Według cytowanego przez serwis Azerbaycan24 rosyjskiego wicepremiera Aleksandra Nowaka w tym roku dostawy te mają sięgnąć 22 mld m3 gazu.