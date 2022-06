Gazprom może wywinąć Niemcom taki sam numer jak kiedyś Polakom

Już za trzy tygodnie rozpoczyna się doroczna konserwacja gazociągu Nord Stream. W napiętej sytuacji na rynku gazu coraz większe są obawy, że Gazprom pod pozorem „konserwacji” całkowicie wstrzyma przesył surowca do Niemiec na długi czas. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Rosjanie pod pozorem problemów techniczny wstrzymują dostawy surowca, kilkanaście lat temu przekonał się i o tym Orlen.

Coraz mocniejsze są obawy, że planowana kontrola Nord Streamu zakończy się zatrzymaniem gazociągu.

Rosjanie w przeszłości szantażowali już odbiorców „awariami” w przesyle surowca.

Moskwa szantażuje europejskich odbiorców gazu i nie chce dopuścić do napełnienia magazynów surowca.

Choć konserwacja gazociągu ma się rozpocząć 11 lipca i planowo potrwać do 21 to specjaliści zastanawiają się, czy faktycznie tak się stanie.

Czytaj też: Rosja przegrywa na rynku LNG

Opiniotwórczy dziennik „Financial Times" poddaje w wątpliwość znaczenie corocznych prac technicznych wykonywanych na gazociągu Nord Stream, umieszczając w tytule poświęconego temu artykułowi słowo „konserwacja” w cudzysłowie. W odpowiedzi Rosjanie nie kryją oburzenia, a użyty w tytule cudzysłów określają mianem niczym niepopartej insynuacji. Jednak słowa Rosjan to jedno, a czyny to inna sprawa.

Niemcy boją się wstrzymania pracy Nord Streamu

Jak pisze dziennik, niemiecki rząd obawia się, że Rosja mogłaby wykorzystać coroczną konserwację swojego głównego gazociągu eksportowego do całkowitego odcięcia dostaw gazu do kraju, co zwiększa ryzyko zimowego kryzysu energetycznego w największej gospodarce Europy.

A przecież należy pamiętać, że i bez tego sytuacja z dostawami gazu jest w Europie, z powodu rosyjskich działań, już jest bardzo napięta.

Obecnie z powodu braku turbin w stacji kompresorowej Portowaja (tak twierdza Rosjanie) Nord Stream przesyła gaz wykorzystując zaledwie 40 proc. nominalnej mocy. Kontroli technicznej poddawany jest przez tydzień Turkish Stream. Tylko w połowie wykorzystywana jest moc ukraińskiego systemu przesyłowego gazu. Surowca więc brakuje.

Co gorsza pojawiają się sygnały, że stan taki może się utrzymać, a trudności się jeszcze nasilą.

Carsten Roll z niemieckiej konfederacji biznesu BDI zauważył, że w poprzednich okresach remontów gazociągu Nord Stream Gazprom nadrabiał braki wysyłając do Niemiec więcej gazu przez Ukrainę lub gazociągiem Jamał-Europa przez Polskę.

- Ale są obawy, że nie zrobią tego w tym roku – przyznaje Roll.

Jak dodaje, Rosjanie już zredukowali przesył gazociągiem po dnie Bałtyku o 60 proc. i nie zrekompensowali tego poprzez zwiększenie przepływów przez inne rurociągi. Roll zasugerował też, że Gazprom mógłby wykorzystać planowaną konserwację NS1 „jako pretekst do odcięcia dostaw gazu na znacznie dłuższy okres, powołując się na różne względy techniczne”.

Czytaj też: Cena gazu w Europie jak w środku mroźnej zimy

Co ciekawe sama Moskwa już wyklucza dostawy gazu innymi drogami. Jak tłumaczy, korzystanie z gazociągu Jamał-Europa jest zabronione przez rosyjskie kontrsankcje nałożone w odpowiedzi na sankcje Warszawy wobec Gazpromu. Jakie sankcje nasz kraj nałożył na rosyjskiego giganta, nie wiadomo.

Berlin odarty ze złudzeń

Sami Niemcy nie mają złudzeń odnośnie prawdziwych intencji Rosjan. Dyrektor wykonawczy niemieckiego koncernu energetycznego RWE Markus Krebber mówi o „politycznych” powodach redukcji dostaw Nord Streamem. Co więcej, jak podkreśla, nie tylko w przypadku tego gazociągu przepływy gazu są niższe niż zaplanowano

Specjaliści wskazują, że problem może potrwać dłużej, - Jaka jest gwarancja, że ​​po zakończeniu konserwacji faktycznie przywrócony zostanie wcześniejszy poziom dostawy gazu – zastanawia się analityk Energy Aspects James Waddell.

Dziennik "FT" cytuje także niemieckiego ministra gospodarki Roberta Habecka, który powiedział, że nie wyklucza dalszsego przykręcania kurka. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, musimy założyć, że Putin jest gotowy do dalszego odcinania dopływu gazu - powiedział urzędnik.

Kurek jako rosyjska broń

Jak podkreślają eksperci, dla Kremla wstrzymywanie dostaw gazu i w ogóle surowców to element działań politycznych mających przeforsować własne żądania.

Całkowite zakręcenie kurka na Nord Streamie z powodów politycznych nie wchodzi jednak w grę. Berlin to dla Rosji kluczowy partner w gazie. Polityczna decyzja o wstrzymaniu dostaw mogłaby się Moskwie odbić czkawką. Stąd Rosjanie mogą próbować tłumaczyć problemy z przesyłem surowca siłą wyższą, czyli w tym przypadku kwestiami technicznymi.

Oczywiście mało kto w to uwierzy, ale udowodnić „wydumana awarię” Rosjanom będzie trudno, o czym przekonał się chociażby PKN Orlen w rafinerii w Możejkach. Po tym, gdy okazało się, że mającym chrapkę na zakład Rosjanom nie udało się wygrać przetargu, awarii "uległ” ropociąg idący z Rosji do litewskiego zakładu.

Rosjanie chcieli zakup spółki przez Orlen uczynić nieefektywnym i utrudnić funkcjonowanie Możejek. Co prawda początkowo tłumaczyli się potrzebą kosztownego remontu, ale do niego nie doszło, a rafineria musiała sobie poradzić importując surowiec innymi drogami.

- Wydaje się, że Rosja chce pokazać Europie, że nie będzie w stanie zapełnić swoich magazynów gazu. Mam wrażenie, że próbuje podważyć cel Europy, jakim jest doprowadzenie poziomu magazynowania gazu do 90 proc. do 1 listopada i tym samym osłabienie Europy politycznie – komentuje możliwość wystąpienia awarii Nord Streamu Timm Köhler, szef stowarzyszenia handlujących gazem Zukunf Gas.