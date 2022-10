Gazprom na równi pochyłej. Produkcja i eksport gazu nurkują coraz bardziej

Rosyjski koncern gazowy Gazprom podał wyniki operacyjne za 9,5 miesiąca obecnego roku. Tempo spadku produkcji i eksportu jeszcze bardziej przyspieszyło.

Gazprom notuje coraz większy spadek produkcji gazu.

Wydobycie surowca kuleje, bo brakuje na niego chętnych.

Załamał się eksport gazu do UE, Rosja straciła prawie cały rynek.

Gazprom od 1 stycznia do 15 października, według wstępnych danych, wyprodukował 327,4 mld m3 gazu. Jak wynika z podsumowania operacyjnego spółki, jest to o 18 proc. (o 72 mld m3) mniej niż przed rokiem.

Popyt na gaz z Gazpromu maleje na głównych rynkach

Popyt na gaz koncernu z systemu przesyłowego na rynku krajowym w tym okresie zmniejszył się o 5,2 proc. (o 9,5 mld m3).

Jednak dużo ważniejsze są dane dotyczące eksportu do skrajów spoza WNP - wyniósł on 89,3 mld m3. To mniej aż o 41,4 proc. (63 mld m3) mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

To jednak jeszcze nie pokazuje zapaści rosyjskiej produkcji i eksportu. Należy bowiem pamiętać że w pierwszym kwartale Gazprom produkował i dostarczał gaz relatywnie normalnie. Problemy rozpoczęły się po agresji Rosji na Ukrainę. Pod koniec kwietnia Rosjanie jednostronnie zaczęli zrywać kontrakty na dostawy gazu, tłumacząc to brakiem płatności.

W rzeczywistości Gazprom chciał jednostronnie zmienić warunki kontraktu i sposoby zapłaty za gaz.

Sprzedaż gazu do krajów zagranicznych sukcesywnie zaczęła więc spadać wraz ze zrywaniem przez Moskwę kontraktów. Efektem tego było załamanie sprzedaży gazu. Ostateczny cios eksportowi rosyjskiego gazu zadało unieruchomienie tłoczenia gazu Nord Streamem.

Brak szlaków dostaw sugeruje, że Rosjanie mogli stracić rynek UE na trwale

Obecnie Rosjanie przesyła gaz do Europy tylko za pośrednictwem Ukrainy (około 42,5 mln m3 na dobę) i jeszcze mniejsze ilości przez Turkish Stream.

O tym, jak duża jest zapaść eksportu i produkcji, mogą świadczyć dane operacyjne z ostatnich 15 dni.

I tak produkcja Gazpromu wyniosła w ostatnich 15 dniach zaledwie 14,1 mld m3, czyli mniej niż miliard m3 gazu na dobę. W skali całego roku taki poziom produkcji jak w ostatnich dniach oznaczałby, ze Gazprom wyprodukuje do końca bieżącego roku mniej niż 75 mld m3 gazu. W całym roku będzie to około 400 mld m3. Oznaczałoby to spadek rok do roku aż o ponad 110-120 mld m3.

Nie inaczej rzecz ma się z eksportem. W ostatnich 15 dniach eksport do krajów spoza WNP wyniósł zaledwie nieco ponad 2,4 mld m3! Po trzech kwartałach wynosił on bowiem 86,9 mld m3, a na połowę października tylko 89,3 mld m3.

Perspektywy dla rosyjskiego gazu w Europie są złe. Raz, że występują poważne trudności z przesyłem, a gazociągi na dnie Bałtyku zostały zniszczone. Dwa, że europejscy klienci gazu stracili w większości do Rosji jakiekolwiek zaufanie. Moskwa nie może być obecnie traktowana jako wiarygodny partner.