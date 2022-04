Gazprom nie chce przesyłać gazu przez Polskę

Rosyjski gigant gazowy Gazprom nie zarezerwował na przyszły miesiąc przepustowości polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa - wynika z danych aukcyjnych na platformie rezerwacyjnej GSA.

Na aukcji zaoferowano przepustowość 89 mln m3 na dobę. Jednak nie znaleziono na nie chętnego.

Gazociąg Jamał-Europa o długości ponad 2000 km może przepompować do 33 miliardów metrów sześciennych rocznie. Polski odcinek o długości 683 km jest własnością spółki joint venture EuRoPol Gaz i jest obsługiwany przez naszego narodowego operatora przesyłowego gazu Gaz-System.

Brak rezerwacji nie jest zaskoczeniem. Długoterminowy kontrakt Gazpromu na tranzyt przez nasz kraj wygasł dwa lata temu. Od tego czasu jego przepustowość alokowana jest na podstawie rezerwacji aukcyjnych.

Rosjanie niechętnie z nich korzystają. W ten sposób mogą bowiem skuteczniej podgrzewać nastroje na rynku i wpływać na ceny surowca. Podczas minionego roku gazowego gigant był o to kilkukrotnie oskarżany. Każde zawirowanie w przesyle wpływa bowiem na wzrost cen gazu w Europie, na czym Gazprom dobrze zarabia.

Brak rezerwacji to także wyraz rosyjskiej dezaprobaty, co do polskich działań mających znieść uzależnienie gazowe od Moskwy.

Oczywiście brak rezerwacji na maj nie oznacza, że gazociąg pozostanie przez cały miesiąc pusty. Raz, że tłoczy niewielkie ilości surowca z Niemiec do Polski, dwa - Rosjanie mogą zarezerwować dobowe przepustowości.