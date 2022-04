Gazprom nie zamierza ograniczać przesyłania gazu przez Ukrainę

Gazprom potwierdził. Nadal będzie wykorzystywać ukraińską infrastrukturę gazową do przesyłania surowca dla europejskich klientów. W okresie świątecznego spadku zapotrzebowania rosyjski gigant rynku będzie tłoczył około 57 milionów metrów sześciennych gazu dziennie do swoich kontrahentów na starym kontynencie.

Pomimo deklaracji składanych przez zachodnich przywódców dotyczących uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych w marcu 2021 r. Gazprom sprzedawał państwom europejskim około 490 milionów metrów sześciennych gazu dziennie.

Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie spowodował wstrzymania tranzytu przez ukraińskie gazociągi. Przeciwnie, można zauważyć nawet jego zwiększenie, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W dniu wybuchu wojny czyli 24 lutego 2022 r. Gazprom przesłał 83 miliony metrów sześciennych gazu, dzień później już 103,8 miliona. Przez większość marca przesył gazu do zagranicznych klientów wynosił około 109 mln m3 dziennie.

Gazprom poinformował w kwietniu, że zmniejszenie wykorzystania ukraińskich gazociągów jest czasowe i wynika z ograniczonego zapotrzebowania w okresie świątecznym i nie jest bezpośrednio związane z sankcjami, czy też sytuacją militarną w Ukrainie. W najbliższych dniach rosyjski koncern będzie tłoczył 57 milionów metrów sześciennych surowca, a później dostawy powinny wzrosnąć.

Gazprom jeszcze w marcu, pomimo nałożenia sankcji, spłacił wszystkie należności w kwocie około 1,3 miliarda dolarów wynikające z wyemitowanych wcześniej euroobligacji. To jest oznaka podtrzymania wiarygodności biznesowej wobec klientów, która jest podstawą działalności biznesowej.

Kilka dni temu rosyjski wicepremier odpowiedzialny za sektor paliwo-energetyczny Aleksander Nowak stwierdził, że Rosja pozostawia sobie prawo wstrzymania tranzytu gazociągiem Nord Stream 1, ale nie zamierza tego robić bowiem taka decyzja nie przyniosłaby korzyści, ani odbiorcom, ani Gazpromowi.

Prezydent Władimir Putin 8 marca podpisał dekret, który natychmiast wszedł w życie. Umożliwia on, w razie potrzeby, wprowadzenie przez rząd ograniczeń na eksport surowców, w tym zwłaszcza ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego, do państw trzecich. Jak do tej pory przepisy te nie zostały zastosowane w praktyce zastosowane wobec żadnego kraju.

Od początku tego roku eksport rosyjskiego gazu do państw spoza Wspólnoty Niepodległych Państw przekroczył 45 mld m3 co oznacza spadek o 16 mld m3 w stosunku do analogicznego okresu roku minionego.

