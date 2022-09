Gazprom odcina Europę od gazu. Nord Stream pozostanie wstrzymany

Rosyjski koncern Gazprom poinformował, że przesył gazu przez gazociąg Nord Stream pozostaje "całkowicie wstrzymany" aż "do czasu usunięcia szkód", które - jak oświadczył koncern - wykryto w agregacie w tłoczni Portowaja.

Gazprom całkowicie wstrzymuje dostawy gazu przez Nord Stream

Rosyjski koncern Gazprom poinformował, że przesył gazu przez gazociąg Nord Stream pozostaje "całkowicie wstrzymany". Spółka oznajmiła, że wykryto wyciek w turbinie w tłoczni Portowaja.

"Do czasu usunięcia zastrzeżeń dotyczących działania sprzętu transport gazu do gazociągu Nord Stream jest całkowicie wstrzymany" - głosi oświadczenie.

Nie podano żadnych możliwych terminów przywrócenia dostaw. Nord Stream miał wznowić pracę w sobotę po trzydniowej przerwie.

Czy to kolejna wymówka Gazpromu, żeby nie dostarczać gazu? Gaz przez rurociąg Nord Stream z Rosji do Niemiec przestał płynąć 31 sierpnia. Gazprom oświadczył, że wyłączenie nastąpiło z przyczyn technicznych. W ostatnich tygodniach przez gazociąg przesyłano tylko ok. 20 proc. surowca.

Dostawa gazu przez NS1 została wstrzymana już wcześniej na kilka dni w lipcu. Wtedy jednak odbywały się coroczne prace konserwacyjnych, które podległa Gazpromowi spółka będąca operatorem sieci zapowiedziała w dłuższej perspektywie.

W czasie lipcowej przerwy konserwacyjnej doszło do sporu między Zachodem, zwłaszcza rządem Niemiec, a Rosją. Chodziło o turbinę, która po pracach serwisowych, wykonywanych przez producenta (Siemens Energy) w Kanadzie powróciła do Niemiec. Turbina, która miała trafić do Niemiec tymczasowo, pozostaje cały czas w Muelheim an der Ruhr (Nadrenia-Północna Westfalia), ponieważ Rosja odmówiła jej przyjęcia.

Niemcy w epicentrum gazowego zamieszania - Nord Stream jest na ich terenie

Najgorszy możliwy scenariusz to całkowite odcięcie dostaw gazociągiem transportującym paliwo na zachód Europy. Jako że region ma niewielką alternatywę wobec rosyjskiego surowca, wówczas należy się spodziewać drastycznego wzrostu cen ogrzewania, a co za tym idzie – niepokojów społecznych.

Wyższe ceny energii podniosą dalej koszty życia, a niektórzy Europejczycy będą mieć problem, żeby ogrzać swoje mieszkania i kupić podstawowe produkty. Ponadto Stary Kontynent zmaga się z największą od lat suszą, co może zakłócić dostawy węgla, a to właśnie ten surowiec powinien zasilić ponownie odpalane elektrociepłownie węglowe, mające produkować energię i ciepło w zastępstwie gazu.

W epicentrum całego zamieszania znajdują się Niemcy, ponieważ to właśnie na ich terenie Nord Stream jest przyłączony do europejskiej sieci gazowej, za pomocą której rosyjski gaz płynie do Francji czy do Włoch. A także (rewersem) do Polski, bo Rosja odcięła całkowicie dostawy do naszego kraju. Niemcy to największa europejska gospodarka, dlatego jej problemy dotkną cały kontynent.

