Gazprom odcina gaz Francji. Obrywają też Włochy i Austria

Gaz z Niemiec przestał płynąć do Francji. To efekt drastycznego ograniczenia przez Gazprom dostaw gazu do Europy. Tylko połowę zamówionego w Rosji surowca otrzymują Włochy. Rosjanie winą za problemy na rynku obarczają Niemców, tyle że mało kto wierzy w te tłumaczenia. Po południu o obcięciu dostaw gazu z Rosji poinformowała również Austria.

Obecnie większość odbiorców gazu z Rosji ma problemy z dostawami.

Rosjanie powołują się na problemy techniczne, ale zarazem chcą ugrać swoje.

Nadchodzący sezon gazowy może być wyjątkowo ciężki.

Po Polsce, Bułgarii, Danii, Finlandii i Holandii kolejne kraje dotknęła rosyjska polityka surowcowa.

- Od 15 czerwca GRTgaz sygnalizuje zaprzestanie dostaw gazu z Niemiec do Francji - poinformował w piątek francuski operator gazowego systemu przesyłowego GRTgaz.

GRTgaz wezwał również do pompowania gazu do magazynów w jak największym stopniu. Ponadto firma zapewniała wcześniej, że nie ma zagrożenia odcięciem dostaw gazu do Francji latem tego roku, ponieważ przerwy w dostawach z Niemiec zrekompensują dostawy z Hiszpanii i innych źródeł.

Rosjanie kłamią w sprawie gazu

W tym samym czasie włoskie media podały, że tamtejszy gazowy potentat Eni ​​otrzymał od Gazpromu tylko połowę zamówionego gazu.

Już w środę Gazprom poinformował Eni o ograniczeniu dostaw gazu o ok. 15 proc., a w czwartek włoski koncern otrzymał nie więcej niż 65 proc. żądanego wolumenu.

- Podczas gdy Eni domaga się dostaw gazu w wysokości 63 mln m3 dziennie, Gazprom zapowiedział, że dostarczy tylko 50 proc. żądanego wolumenu – informują Włosi. Rzym liczy na większe ilości gazu z Afryki Północnej.

Po południu okazało się także, że inny, wspierający Rosję np. w budowie Nord Streamu 2 europejski odbiorca gazu - OMV również otrzymuje tylko połowę zamówionego surowca.

Celowe manipulacje Gazpromu

Zmniejszenie podaży gazu do Europy to efekt rosyjskich działań i - jak wynika z już pojawiających się doniesień - celowych manipulacji Gazpromu.

Premier Włoch Mario Draghi nazwał zmniejszenie dostaw „naciskiem politycznym” ze strony Rosji, a wyjaśnienie redukcji trudnościami technicznymi – „kłamstwem”.

Mniejsze dostawy gazu na rynek Unii Europejskiej są spowodowane zmniejszeniem ilości gazu tłoczonego przez Nord Stream. Jak tłumaczą Rosjanie, w stacji kompresorowej Portowaja na początku gazociągu nie działają dwie turbiny. Efekt to według Rosjan spadek nominalnej zdolności przesyłu gazociągiem z nawet 170 mln m3 na dobę do około 67,5 mln m3.

Dodatkowo mniej gazu płynie przez Ukrainę - zamiast ponad 100 mln m3 na dobę tylko około 41,9 mln m3. Tu spadek ilości przesyłanego gazu jest spowodowany rosyjską okupacją jednej z ukraińskich tłoczni. Kijów w związku z tym nie jest w stanie sprawdzić, czy faktycznie Rosjanie gaz w ogóle tłoczą. Ze względu na obawę przed rosyjskimi matactwami ta linia przesyłowa jest wyłączona.

Rosja chce Nord Streamu 2

Co prawda sekretarz prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow powiedział, że nie ma celowych działań ze strony Gazpromu na rzecz ograniczenia dostaw gazu do Europy, a problem dotyczy turbin, jednak w rosyjskie zapewnienia mało kto wierzy.

Rosjanie wywierają bowiem presję na Unię Europejską. Zdaniem analityków nieprzypadkowo problemy z gazem wystąpiły, gdy w Kijowie gościli kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis.

To czytelny sygnał, że Rosji wizyta się nie podobała. Co więcej, Moskwa wprost oskarża o wszelkie gazowe kłopoty Berlin. Według Kremla w ogóle by do nich nie doszło, gdyby „z niewiadomych” przyczyn Niemcy nie wstrzymali uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Rosjanie sugerują nawet rychłe jego uruchomienie w celu zażegnania obecnego kryzysu.

Dostaje się także Siemensowi, który remontuje turbiny dla stacji Portowaja. Gazprom oskarża niemieckiego giganta o to, że nie dostarczył urządzeń na czas, a nie mógł tego zrobić ze względu na nałożone na Moskwę sankcje za napaść na Ukrainę.

Drogi gaz w Europie

Efekt rosyjskich działań to drogi gaz w Europie. Co prawda w piątek 17 czerwca gaz taniał, ale przez dwa wcześniejsze dni drożał podczas każdej z sesji o 30 proc.

Działania Rosjan mogą spowodować, że na rynku w Europie zacznie brakować gazu. To szansa dla dostawców LNG. Jednak nawet 100-procentowe wykorzystanie europejskich terminali gazowych nie rozwiąże problemów. Na razie trwa zatłaczanie gazu do europejskich magazynów, bo sprzyja temu aura – jest ciepło i wietrznie (oznacza to większą produkcję energii z wiatraków).

Jednak prawdziwe problemy mogą się dopiero zacząć, jeśli obecne manipulacje na rynku gazu przeciągną się do jesieni. Wówczas możliwa jest nawet panika i pobicie rekordu cen gazu z zimy tego roku.