Gazprom ogranicza dostawy do Niemiec

Gazprom ogłosił, że czwartkowy tranzyt gazu przez Ukrainę wyniesie tylko 53,2 mln m3 surowca. To dwa razy mniej niż zarezerwowane wcześniej zdolności przesyłowe. Celem tych działań jest ukaranie Niemców za zajęcie majątku Gazprom Germania.

Mniejszy przepływ gazu przez Ukrainę to odwet Kremla.

Po raz kolejny Gazprom podgrzewa nastroje na rynku surowca.

Rosjanie są coraz mniej wiarygodnymi dostawcami gazu.

Jak podaje ukraiński operator gazociągów przesyłowych GTS wniosek o tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę w czwartek 12 maja został zredukowany do 53,2 mln m3 (z 73,4 mln m3 w środę). Jeszcze na początku tygodnia było to około 102 mln m3 surowca na dobę.

Kara za Gazprom Germania

Co sprawiło, że gaz jest dostarczany w mniejszej ilości? Wszystko wskazuje, że to rosyjski odwet.

Jak podaje agencja prasowa Interfax (w praktyce tuba propagandowa Kremla) - przepływy gazu spadł po tym, jak rosyjski rząd wydał dekret nakładający sankcje odwetowe na kontrolowaną przez niemieckie władze grupę Gazprom Germania.

Sankcje dotyczą m.in. grupy handlowej Wingas, która jest właścicielem dużego pakietu kontraktów długoterminowych na dostawy rosyjskiego gazu. Ich wolumen obejmuje około połowy dostaw Gazpromu do Niemiec. Największymi klientami są koncern chemiczny BASF oraz wschodnioniemiecki dystrybutor VNG - Verbundnetz Gas.

Dlaczego jednak Rosjanie ograniczyli dostawy gazu do Niemiec?

Na początku kwietnia niemieckie Ministerstwo Gospodarki nakazało przekazanie holdingu Gazprom Germania pod kontrolę Federalnej Agencji ds. Sieci (BNetzA). Na razie decyzja jest ważna do 30 września br. Prawa głosu z akcji Gazpromu Germania zostały przeniesione na BNetzA. Agencja ma prawo odwoływać i ponownie powoływać członków zarządu, a także wydawać polecenia zarządowi.

Także uprawnienia do zarządzania majątkiem Gazprom Germania GmbH są ograniczone i wymagają zgody BNetzA.

Dla Rosjan decyzja władz niemieckich to niemal zdrada i uderzenie w podstawowe rosyjskie interesy. Gdy tylko została ogłoszona, w rosyjskich mediach pojawiły się słowa o skandalu i nieuprawnionym zaborze własności i potrzebie retorsji.

Berlin ratował spółkę

Jednak Berlin stoi na stanowisku, że przejęcie kontroli nad aktywami Gazprom Germania było uprawnione. Chodzi o to, że gdy pojawiły się informacje o masowych zbrodniach wojennych na Ukrainie, koncern zaczął być bojkotowany (w tym przez spółki finansowe). Mogło to doprowadzić do potencjalnej niewypłacalności Gazprom Germania, co mogło mieć poważne konsekwencje nie tylko dla niemieckiego rynku gazu, w tym m.in. zakłócić dostawy do odbiorców.

- Bez możliwości zakupu surowców lub oferowania usług firma będzie zagrożona, a bez dostępu do środków finansowych grupa może stanąć w obliczu niewypłacalności. Konsekwencje dla systemu zaopatrzenia w energię, nie tylko w Niemczech, ale także w Europie, będą poważne – informował wcześniej BNetzA.

Egbert Laege, powiernik wyznaczony przez niemiecki organ regulacyjny ds. energii do tymczasowego zarządzania firmą, już wcześniej wskazywał na problemy w zarządzaniu Gazprom Germania.

Dokonaliśmy znacznych postępów w stabilizacji działalności Grupy Gazprom Germania w niepewnych czasach – powiedział Laege, dodając, że jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki, niemieckim regulatorem sieci i partnerami biznesowymi grupy.

Mogą być kłopoty

Co w praktyce oznacza rosyjska decyzja? Obniżenie w ciągu tygodnia o połowę podaży gazu z jednej z głównych magistral gazowych budzi spory niepokój. Trwa właśnie napełnianie europejskich magazynów gazu przed przyszłym rokiem gazowym. Magazyny są obecnie wypełnione w zaledwie 37,65 proc. (dane za Gas Infrastructure Europe). To jednak średnia dla całej Unii Europejskiej. W niektórych krajach (Austria, Belgia i Bułgaria) stopień wypełnienia magazynów wynosi 20 proc., lub niewiele ponad to. W samych Niemczech wypełnienie magazynów wynosi tylko 39 proc.

Wszystko to budzi obawy, że może się powtórzyć sytuacja z ubiegłego roku, gdy niski jak na standardy bezpieczeństwa stopień wypełnienia magazynów spowodował drastyczny skok cen, a przede wszystkim obawy, czy gazu starczy zimą. Problem jest o tyle duży, że nawet całkowite wypełnienie zdolności przesyłowych przez gazociąg Nord Stream temu nie zaradzi.

Działania Rosjan mogą być także kosztowne dla niemieckiej gospodarki. Wśród odbiorców surowca z kontraktów Wingas jest BASF, największy na świecie koncern chemiczny. Na razie brak danych dotyczących, czy koncern już ucierpiał, a jeżeli tak to w jakim stopniu. Jednak obecna sytuacja może budzić niepokój.

To co może zastanawiać to także fakt, że ograniczenie dostaw następuje tuż po tym jak w pismach do największych europejskich odbiorców Gazprom zapewniał, że jest stabilnym i wiarygodnym dostawca surowca.

To jednak zaczyna być już tylko mitem. Już w kwietniu Gazprom przecież przerwał dostawy gazu, mimo obowiązujących kontraktów do Polski i Bułgarii.