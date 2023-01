Gazprom płaci wysoką cenę za wojnę. Tak źle nie było od rozpadu ZSRR

W styczniu Gazprom zanotował 30-proc. spadek eksportu gazu ziemnego do Europy. To najniższy poziom od rozpadu ZSRR.

Rosyjski eksport gazu ziemnego do Europy spadł w styczniu do rekordowo niskiego poziomu. Dostawy było o prawie 30 proc. niższe w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

Spadki to efekt wojny w Ukrainie. Przypomnijmy, że wiosną Rosja odcięła dostawy do Polski, Bułgarii i Finlandii, w czerwcu zmniejszyła dostawy gazu przez Nord Stream do Niemiec, a następnie wyłączyła dostawy tym gazociągiem po jego uszkodzeniu wybuchami, do których doszło na początku września.

Obecnie Moskwa nadal wysyła część gazu do Europy jedną trasą tranzytową przez Ukrainę oraz przez TurkStream.

Według wyliczeń Reutersa, opartych na dziennych danych o przepływach z Rosji przez Ukrainę i przez TurkStream, eksport gazu rurociągowego z Rosji do Europy spadł w styczniu do ok. 1,8 mld metrów sześciennych (bcm) z 2,5 mld metrów sześciennych w grudniu.

Gazprom nie opublikował jeszcze własnych danych za styczeń, ale według szacunków Reutersa eksport do Europy przez gazociągi spadł w tym miesiącu do postsowieckiego minimum. W ubiegłym roku eksport rosyjskiego gazu spadł o 45 proc. rok do roku i wyniesie 100,9 mld m3 w 2022 roku.

Jak przypomina Reuters, Niemcy - największy odbiorca rosyjskiego gazu przed inwazją Rosji na Ukrainę – całkowicie zrezygnowały z importu rosyjskiego gazu rurociągami. Miejsce Moskwy zajęła Norwegia, która stała się największym dostawcą gazu ziemnego dla Niemiec w 2022 roku.