Rosyjski koncern energetyczny Gazprom oświadczył 31 maja 2023 roku, że będzie dostarczać do Europy 40,5 mln m3 gazu dziennie przez Ukrainę.

Gazprom dostarcza gaz do Europy przez Ukrainę w ilości 40,5 mln metrów sześciennych dziennie przez przepompownię gazu Sudża w rosyjskim obwodzie kurskim - powiedział przedstawiciel Gazpromu, dodając, że wniosek o pompowanie przez Sohranowkę został odrzucony przez stronę ukraińską – można przeczytać na stronie rosyjskiej agencji TASS.

Tranzyt rosyjskiego gazu do Europy jest możliwy jedynie przez terytorium Ukrainy

Wcześniej na stronie internetowej ukraińskiego operatora gazociągów Gas Transportation System Operator of Ukraine (GTSOU) poinformowano, że wnioski o tranzyt rosyjskiego gazu do Europy przez terytorium Ukrainy 31 maja dotyczyły łącznie 40,7 mln metrów sześciennych przez Sudżę. Linia tranzytowa przez Ukrainę po zniszczeniu rurociągu Nord Stream pozostaje jedyną trasą dostaw rosyjskiego gazu do krajów Europy Zachodniej i Środkowej.

Sezon grzewczy w Europie zakończył się 6 kwietnia. Europejskie magazyny gazu ziemnego są obecnie zapełnione w 68,37 proc. (to o 17,94 punktów procentowych więcej niż średnia na ten dzień w ciągu ostatnich pięciu lat), z 74,72 mld metrów sześciennych zmagazynowanego w nich gazu. Cena gazu ziemnego wynosi 275 dolarów za 1000 metrów sześciennych po raz pierwszy od ponad dwóch lat.