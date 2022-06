Gazprom potwierdził wstrzymanie dostaw gazu do duńskiej firmy Orsted, a także oddziału Shella w Niemczech. Tłumaczy to brakiem zapłaty za surowiec w rublach. Tym samym rosyjski gigant zerwał już kontrakty na dostawy surowca dla klientów w sześciu krajach.

Rosjanie próbują wmówić opinii publicznej, że zachodni odbiorcy nie chcieli płacić za gaz.

Eksport Gazpromu w tym roku znacząco zmaleje.

Działania Moskwy sprawią, że Unia Europejska będzie musiała poszukać alternatywy dla rosyjskiego gazu.

Mimo że Gazprom żyje z eksportu gazu do Europy Zachodniej i tam osiąga najwyższe zyski, po raz kolejny nie wahał się wstrzymać transportu surowca do europejskich odbiorców.

Tym razem Rosjanie zerwali kontrakt na dostawy gazu dla duńskiego Orsteda i niemieckiego oddziału Shella.

Rosjanie powołują się na Putina

- Do końca 31 maja Gazprom Export nie otrzymał zapłaty za dostawy gazu w kwietniu od Orsted Salg & Service w rublach. Zgodnie z dekretem nr 172 prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 31 marca 2022 r. płatności za dostarczony gaz od 1 kwietnia muszą być prowadzone w rublach z wykorzystaniem nowych zasad, o których kontrahenci zostali poinformowani w odpowiednim czasie - głosi komunikat rosyjskiej spółki.

Identycznie brzmi informacja prasowa dotyczący niemieckiego Shella. Oznacza to, że Gazprom jednostronnie zerwał kontrakty z obiema firmami.

Już wcześniej rosyjski koncern bezzasadnie wstrzymał dostawy gazu dla Holandii, Finlandii, Bułgarii i Polski.

Orsted i niemiecki oddział Shella zapewniają, że nadal będą dostarczać gaz, choć oczywiście będzie on pochodził z innych źródeł.

Gazprom podcina gałąź, na której siedzi

Po raz kolejny okazało się, że Gazprom nie działa rynkowo, a jest politycznym narzędziem Kremla. Rosyjskie decyzje nie są w żaden sposób usprawiedliwione. Co więcej, choć mogą być problemem dla europejskiego rynku gazu, to najbardziej ucierpi na nich sama Rosja i rosyjska spółka.

W odróżnieniu od rynku wewnętrznego eksport gazu do Europy odbywał się po cenach kilkanaście razy nawet wyższych niż sprzedaż surowca rodzimym odbiorcom i Białorusi, który to kraj traktowany jest na specjalnych zasadach. Na przykład obecnie Rosjanie mogli na unijnym rynku sprzedawać gaz po cenie nawet ponad 1000 dol. za tys., m3. Tymczasem na Białoruś gaz jest sprzedawany nawet w cenie 90 dol. W praktyce więc surowiec dla Mińska jest dotowany.

Decyzja Gazpromu oznacza, że ilość surowca, jaką Rosjanie dostarczają na unijny rynek, szybko kurczy się.

Kontrakt między Gazprom Export i Shell Energy Europe Limited na dostawy gazu do Niemiec przewiduje wolumen do 1,2 mld m3 gazu rocznie. W 2021 r. Gazprom Export dostarczył Orsted Salg & Service 1,97 mld m3. m gazu, co stanowiło około 2/3 całkowitego zużycia gazu w Danii.

Jeśli doliczyć tego dostawy do Finlandii, Bułgarii i Polski, Gazprom zmniejszył sprzedaż surowca o około 17-18 mld m3. Oznacza to obcięcie eksportu na najbardziej lukratywny dla firmy rynek o 12-13 proc.

Niewiarygodny jak Gazprom

Decyzja Gazpromu będzie miała szereg konsekwencji. Po pierwsze gaz będzie droższy. Firmy z Europy, niepewne dostaw z Rosji, będą próbowały zabezpieczyć sobie dostawy z innych źródeł, czy to LNG, czy np. z Norwegii i krajów północnej Afryki.

Kolejnym następstwem działań Gazpromu będą liczne sprawy sadowe. Wszyscy odbiorcy gazu, których Rosjanie odcięli dostawy, zapowiadają bowiem kroki sądowe. W opinii ekspertów Gazprom zerwał umowy bez powodu. To oznacza możliwość walki o gigantyczne odszkodowania.

Zrujnowana została wiarygodność Gazpromu. W kwietniu, po tym jak rosyjska spółka zerwała kontrakty z Polską i Bułgarią, Rosjanie wysłali do innych odbiorców pisma, w których potwierdzili chęć kontynuowania dostaw i podkreślili swoją wiarygodność. Jak niewiele warte były te słowa, świadczą najnowsze wydarzenia.

W końcu w dłuższej perspektywie działania Gazpromu mogą przyczynić się do szybszego wyzwalania się Europejczyków spod uzależnienia gazowego od Rosji. Analizie może zostać poddana także polityka energetyczna Unii Europejskiej, choć obecnie trudno powiedzieć, jakie będą ostateczne zalecenia ekspertów.