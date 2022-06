Gazprom "poddusza" Niemcy

Obecne zmniejszenie przesyłu gazu Nord Streamem to pierwsze tak wyraźne ostrzeżenie, że Rosja nie zawaha się użyć gazowej broni nawet przeciwko Niemcom. Działania Moskwy to także próba wbicia klina pomiędzy zachodnie kraje – w tym przypadku Niemcy i Kanadę.

Obecnie do Europy pompowane są dużo niższe niż zwykle ilości rosyjskiego gazu.

Moskwa o problemy obwinia Siemensa.

Dla Rosji kłopoty z turbiną są okazją do wywarcia presji na Niemcy.

Zamiast około 167 mln m sześc. gazu na dobę, Nord Stream tłoczył w środę tylko 60 proc. zaplanowanej wielkości przesyłu. Później wykorzystanie gazociągu spadło jedynie do 40 proc.

Rosjanie tłumaczą się, że nie mogą więcej - ze względu na brak jednej z turbin w stacji kompresorowej Portowaja na początku gazociągu. W efekcie ciśnienie w rurociągu jest mniejsze od nominalnego, a co za tym idzie - zdolności przesyłowe magistrali są niższe od zaplanowanych.

Rosjanie oskarżają Siemensa

O problemy Gazprom obwinia Niemców. Atakuje przy tym odpowiedzialnego za turbiny giganta przemysłowego naszych zachodnich sąsiadów - Siemensa.

Według Rosjan Siemens spóźnił się z dostawą remontowanej turbiny, w efekcie w stacji działają tylko trzy linie sprężania. Co prawda do niedawna pracowały wszystkie, ale rosyjski odpowiednik naszego Urzędu Dozoru Technicznego – Rostechnadzor - wstrzymał pracę jednej z linii, tłumacząc to przekroczeniem przez urządzenia zaplanowanego przebiegu i potrzebą przeglądu...

W takim wypadku istniała rezerwa, lecz - według Rosjan - brak turbiny uniemożliwia włączenia zapasowych obwodów.

Kiedy turbina wróci do Rosji? Nie wiadomo.

"Ze względów technicznych remont tych turbin można przeprowadzić tylko w Montrealu. Z powodu sankcji nałożonych przez Kanadę firma Siemens Energy nie jest obecnie w stanie wysłać wyremontowanej turbiny do klienta. Poinformowaliśmy o tym rządy Kanady i Niemiec, które pracują nad akceptowalnym rozwiązaniem" – napisał w komentarzu Siemens Energy.

Skomplikowane otoczenie

Obecna sytuacja jest analizowana w Moskwie. Wbrew pozorom wcale nie jest pewne, czy Rosjanom zależy na szybkim wyjaśnieniu sytuacji... Problemy mogą bowiem próbować przekuć na swe zyski.

Sytuacja na europejskim rynku gazu jest bowiem skomplikowana. Gazprom odciął od dostaw gazu pięć państw Unii Europejskiej (Bułgaria, Dania, Finlandia, Holandia i Polska), a Niemcom ograniczył podaż.

Dwie główne drogi przesyłowe gazu do Europy nie działają tak, jak zaplanowano. Nord Stream tłoczy tylko 60 proc. zaplanowanej ilości gazu, a tranzyt poprzez Ukrainę spadł o połowę. To efekt okupacji przez Rosję jednej z kluczowych stacji kompresorowych na Ukrainie i niemożliwość kontroli tego, ile gazu Rosjanie do ukraińskich rurociągów by wtłoczyli.

A trzeba pamiętać, że obecne zdarzenia mają miejsce w sezonie zapełniania podziemnych magazynów gazu (obecnie to około 52 proc.); dane dotyczące zatłaczania widać teraz na zielono (czyli więcej gazu jest "wlewa się" do magazynów niż jest z nich pobierane). Ostatnie przyrosty te są już jednak mniejsze...

Co chce zyskać Rosja?

Kłopoty z przesyłem może próbować wykorzystać Rosja.

Po pierwsze w ten sposób pokazuje, że rosyjski gaz jest Niemcom nieodzowny, a nasi zachodni sąsiedzi nie mają faktycznie innego wyjścia. Po drugie rosyjska propaganda może głosić, że problemów by nie było, gdyby Niemcy uruchomili Nord Stream 2... Bo tak z Rosji mogłoby płynąć więcej gazu.

Problemy mogą być też okazją do próby wbicia klina między Berlin i Ottawę. Gazprom pośrednio wskazuje, że gdyby nie mieszanie się do europejskich interesów gazowych Kanadyjczyków (sankcje na rosyjski biznes węglowodorowy), to problemy by nie wystąpiły.

W końcu obecna sytuacja zwyczajnie opłaca się Gazpromowi finansowo. Cena gazu w Europie po tej wiadomości i wiadomościach dotyczących przesyłu przez Ukrainę wzrosła o 18 proc. - do 1046 dol. za tys. m sześc. (koszt lipcowych kontraktów terminowych TTF na giełdzie ICE Futures).

Kiedy obecne problemy miną? Nie wiadomo. Na razie jedyna dobra informacja w całej sytuacja jest taka, że w tej chwili Europa nie potrzebuje większych ilości gazu. Ale przecież sezon grzewczy nadciągnie…