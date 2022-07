Gazprom porzuca Europę, ale Azja może być dla niego pułapką

Manipulacja rynkiem, zrywanie kontraktów, zawyżanie cen gazu to coś, z czym Gazprom kojarzy się w obecnie w Europie. Wiarygodność rosyjskiego koncernu spadła do bardzo niskiego poziomu. I to tym się mówi. Nic więc dziwnego, że Rosjanie odgrażają się zakończeniem współpracy z Europą. Coraz ważniejszym dla nich rynkiem zbytu ma być Azja. Jednak nie da się tego zrobić ani tanio, ani szybko.

W Rosji coraz silniejsze są głosy, że Moskwa powinna zmniejszyć gazowe uzależnienie od rynku europejskiego.

Dojście do takiego poziomu sprzedaży gazu w Azji, jaki jest obecnie w Europie, zajęłoby jednak Gazpromowi wiele lat.

Napaść na Ukrainę i związane z tym sankcje nałożone na Rosję mogą wstrzymać plany ekspansji rosyjskiego LNG.

Choć sam prezes Gazpromu Aleksiej Miller zapowiedział, że kierowana przez niego firma jest zainteresowana z europejskimi odbiorcami, to zarazem zauważył, że rosnący popyt na rosyjski gaz ze strony Azji pokazuje, że można budować nowe rynki zbytu. Eksperci ostrzegają, że nie będzie to ani łatwe, ani szybkie, tylko czy w Rosji, gdzie polityka gazowa jest podporządkowana pryncypiom politycznym ma to jakieś znaczenie?

Europa spisana na straty

Czy Rosjanie zdecydują się porzucić gazowo Europę? Właściwie już to robią. W czerwcu stracili pozycję największego dostawcy gazu do Unii Europejskiej na rzecz USA, sami także wstrzymali dostawy gazu mimo obowiązujących kontraktów do Polski, Bułgarii, Danii, Holandii, Finlandii i niektórych niemieckich odbiorców.

Mimo wszystko w Łachta Centr w Petersburgu - wgłównej siedzibie Gazpromu - nastroje nie są złe. W końcu 1000 m3 gazu kosztuje ponad trzy razy więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że nawet pomimo dość znacznych spadków ilości sprzedanego w Unii gazu Rosjanie zarobią krocie - najpewniej najwięcej w historii.

Jeśli jednak Gazprom spisał już Europę na straty, a przynajmniej będzie chciał zmniejszyć jej znaczenie jako odbiorcy surowca, to, aby nadal być liczącym się dostawcą surowca na światowym rynku, musi zrealizować gigantyczne inwestycje.

Dekada posuchy

Problem w tym, że choć udział rosyjskiego gazu w europejskim zużyciu tego surowca sięgał przed napaścią Rosji na Ukrainę 40 proc., to zarazem aż 65-70 proc. eksportowanego przez Rosjan gazu była lokowana właśnie na europejskim rynku.

Co kluczowe, objętościowo np. Rosja duże ilości gazu sprzedaje na Białoruś, tyle że otrzymuje tam za surowiec mniej niż 15 proc. tego co w Europie. Tak więc to Europa pozwalała dotychczas zarabiać Gazpromowi miliardy.

Porzucenie Unii nie będzie więc proste. To nie koniec.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej wzrost dostaw gazu do Azji będzie wymagał rozwoju nowej infrastruktury eksportu surowca i znacznych inwestycji, których przynajmniej część w obliczu sankcji może być trudna do zrealizowania.

- Oczekuje się, że stopniowe wycofywanie rosyjskiego gazu z rynku UE zintensyfikuje wysiłki Rosji na rzecz przekierowania eksportu gazu ziemnego i LNG do Azji. Z naszej analizy wynika, że ​​zwiększenie dostaw gazu do Azji zajmie Rosji w najlepszym razie co najmniej dekadę do poziomu zbliżonego do eksportu do Unii Europejskiej w 2021 r. (155 mld m3) - czytamy w raporcie MAE.

Eksport rosyjskiego gazu do Azji w 2021 r. wyniósł 32 mld m3, z czego około 10 mld m3 wyeksportowano rurociągiem Siła Syberii do Chin, a pozostałe ilości - w postaci LNG - piszą analitycy MAE.

Nowe gazociągi

W lutym obecnego roku Gazprom i chińska CNPC podpisały zresztą wieloletni kontrakt na sprzedaż i zakup gazu ziemnego szlakiem dalekowschodnim. Po osiągnięciu pełnej przepustowości projektu, wolumen dostaw rosyjskiego gazu rurociągami do Chin osiągnie łącznie 48 mld m sześc. rocznie.

Ponadto pod koniec stycznia Gazprom poinformował o podpisaniu protokołu z Mongolią w sprawie wyników studium wykonalności (feasibility study) projektu gazociągu Sojuz Wostok, który będzie przechodził przez Mongolię do Chin i umożliwi dostawę do tego kraju 50 mld m3 gazu rocznie. W lutym przedsięwzięcie weszło w fazę projektowania, a według agencji Montsame zakończenie prac projektowych planowane jest na przyszły rok. Łączna długość gazociągu przez terytorium Mongolii wyniesie 962,9 km. Prace budowlane mogą rozpocząć się w 2024 roku. Gazociąg może zacząć działać w latach 2027-2028. Brakuje danych o kosztach inwestycji.

Podliczając, dostawy gazu do Chin nowymi drogami mogą wynieść 60-70 mld m3 gazu rocznie. To nadal tylko połowa tego co odbiera Europa.

Oczywiście Rosja odkurza także inne plany, np. budowy gazociągu do Pakistanu czy Indii, ale wydaje się, że obecnie to czysta fantazja.

Przy okazji, jak zauważają analitycy, Gazprom uniezależniając się od Europy, może popaść w całkowitą zależność od kilku azjatyckich odbiorców.

Jak skroplić gaz bez technologii

Ze względu na astronomiczne koszty budowy gazociągów idące w dziesiątki mld dolarów, Rosjanie chcą rozwijać produkcję i sprzedaż LNG. Choć już w ten sposób idą do klientów na całym świecie mld m3 surowca, to dalszy rozwój tej sprzedaży może być bardzo utrudniony.

Problem w tym, że technologia skraplania gazu wymaga zaawansowanych urządzeń i materiałów. Tych w większości Rosjanie nie są w stanie sami wyprodukować, a biorąc pod uwagę sankcje ich zakup może być bardzo trudny.

Według nieoficjalnych informacji rosyjskich dzienników, Rosja sondowała dostawę potrzebnych urządzeń m.in. w Chinach czy Indiach. Jednak odzew miał być bardzo znikomy. Po prostu brakuje producentów tak zaawansowanego wyposażenia w krajach, które po napaści Moskwy na Kijów chcą je Rosjanom dostarczyć. Jak zresztą przyznają szefowie Gazpromu, w tej sferze spółka musi się głęboko nad problemem zastanowić.

To zaś sprawia, że plany Rosjan dotyczące zwiększenia produkcji LNG mogą spalić na panewce. Efektem tego cały plan odejścia do europejskiego rynku może oznaczać, że Gazprom i Kreml pogodzą się ze znaczącym zmniejszeniem eksportu gazu.