Gazprom poszedł na wojnę z Europą i stracił miliardy

Największy na świecie producent gazu, rosyjski Gazprom, podał wyniki finansowe za ubiegły rok. Spółka zanotowała spadek zysku o ponad 41 procent.

Zysk Gazpromu spadł, ale firma nadal notuje ogromne profity.

Ten rok dopiero pokaże, jak faktycznie spółka radzi sobie po ataku Rosji na Ukrainę.

Firma tłumaczy ograniczenia w dywidendzie inwestycjami.

Zysk netto Gazpromu za ubiegły rok - według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej - spadł rok do roku o 41,4 proc. - z 2,093 bln rubli do 1,226 bln rubli.

Przychody giganta w 2022 roku wzrosły do ​​11,673 bln rubli z 10,2 bln rubli w 2021 roku.

EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją) Gazpromu za 2022 r. wyniosła 3,6 bln rubli, czyli niemal tyle samo, co w rekordowym 2021 roku.

Kłania się polityka spółki i zerwanie kontraktów z europejskimi odbiorcami

W przeliczeniu na dolary zysk Gazpromu za ubiegły rok wyniósł ponad 15 mld. To sporo, a jednak na giełdzie akcje spółki we wtorek spadły o 4 proc. Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.

Pierwszym jest prognoza przyszłości, jaka rozpościera się przed rosyjskim gigantem. A ta wcale nie jest taka różowa.

Po pierwsze, już w ubiegłym roku Gazprom zanotował katastrofalny spadek produkcji gazu ziemnego. Produkcja Gazpromu w 2022 roku spadła o 20 proc. do 412,6 mld m3. To nie jest jeszcze najgorsze. Fatalną informacja jest ta mówiąca o eksporcie gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. Rok do rok zmniejszył się on o 45,5 proc., do 100,9 mld m3. Przy czym około 70 proc. tej kwoty przypadało na pierwszą połowę roku.

W praktyce Gazprom, o czym portal WNP.PL już kilkakrotnie informował, stracił najbardziej lukratywne rynki - czyli odbiorców w Unii Europejskiej. To zaś oznacza, że zyski z eksportu będą w tym roku już znacznie niższe, a rosyjska spółka będzie miała także problem z wynegocjowaniem bardziej korzystnych dla siebie cen. Po prostu została w eksporcie zdana na kilku odbiorców m.in. Turcję, czy Chiny, lub np. kupujących niewielkie ilości gazu (Węgry).

Drugiej transzy dywidendy Gazprom już nie wypłaci

Nic więc dziwnego, że Rada Dyrektorów spółki zaleciła zgromadzeniu akcjonariuszy, aby nie deklarować ani nie wypłacać dywidendy na podstawie wyników w 2022 roku. Należy przy tym pamiętać, że spółka w ubiegłym roku wypłaciła już dywidendę zaliczkową w wysokości 12 bln rubli (51,01 rubla na akcje) - najwyższą w historii rosyjskiej giełdy.

Problem w tym, że zdaniem części ekspertów, spółka wiedząc, co ją czeka, mogła wstrzymać się z wypłata aż takich pieniędzy. Tyle, że Gazprom kontroluje państwo, a to mogło "zasugerować" tak pokaźną wpłatę do budżetu.

Co ciekawe, pośrednio przyznała się do tego sama spółka.

- Biorąc pod uwagę korekty o pozycje niepieniężne, wielkość podstawy dywidendy za 2022 r. przekroczyła zysk netto o 78 proc. i osiągnęła 2,2 bln rubli. To więcej, niż docelowy poziom określony w polityce dywidendowej - co najmniej 50 proc. skorygowanego zysku netto wg międzynarodowych standardów. W ten sposób Gazprom zapewnił akcjonariuszom nadwyżkę zysku, przeznaczając 115 miliardów rubli na wypłatę dywidendy wyższej niż poziom przewidziany w naszej polityce dywidendowej - podkreśliła spółka.

Spółka ograniczenia w dywidendzie tłumaczy także zaplanowanymi na ten rok wydatkami inwestycyjnymi. Mają one sięgnąć ponad 3 bln rubli - najwięcej w historii.

Kluczowymi akcjonariuszami Gazpromu są: państwowa - Federalna Agencja Zarządzania Majątkiem posiada 38,37 proc. akcji Gazpromu, państwowy Rosnieftiegaz - 10,97 proc. i Rosgazifikacija - 0,89 proc. Oznacza to, że Kreml bezpośrednio i pośrednio kontroluje ponad połowę akcji spółki.