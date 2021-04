Gazprom przestawia bieguny i ustawia się tyłem do Europy

Gazprom zatwierdził studium wykonalności budowy gazociągu tranzytowego Wschodni Sojusz, stanowiącego część gazociągu Siła Syberii 2 biegnącego przez Mongolię do Chin. To gigantyczne połączenie ma zapewnić Rosji dochody z eksportu gazu w sytuacji, gdy w Europie to paliwo znajdzie się na cenzurowanym. Problemem jest koszt szacowany na ponad 50 mld zł.

Rosja szuka alternatywy

Po co Rosjanom nowy gazociąg? Europa jest głównym odbiorcą rosyjskiego gazu, Moskwa ma jednak świadomość, że w Unii Europejskiej silne są tendencje do ograniczenia także wykorzystania gazu jako paliwa.Nowe regulacje mogą oznaczać spadek popytu na rosyjski gaz. Moskwa chcąc przed tym się zabezpieczyć, planuje więc uruchomienie nowego korytarza dostaw. To także tłumaczy, dlaczego nowy gazociąg będzie „podpięty” do już istniejących złóż, z których obecnie gaz pompowany jest głównie na Zachód.Na razie nie wiadomo, jaki byłby koszt inwestycji. Cytowany przez dziennik Kommiersant Dmitrij Marinczenko z Fitcha zwraca uwagę, że na obecnym etapie trudno ocenić opłacalność gazociągu do Chin przez Mongolię.- Budżet, wielkości i warunki dostaw gazu są niejasne - mówi specjalista. Jednak jego zdaniem ważne jest, że ten szlak tranzytowy może dać Gazpromowi większą elastyczność; gaz z zachodniej Syberii może być eksportowany zarówno do Europy, jak i do Chin. - Dążenie Gazpromu do zwiększenia dostaw gazu do Chin jest zrozumiałe. W dłuższej perspektywie popyt na gaz w Europie może zacząć spadać w związku z transformacją energetyczną - przyznaje Marinczenko.Korzyścią byłaby gazyfikacja leżące na drodze nowego gazociągu miejscowości. Ale koszty z pewnością będą gigantyczne. Ostateczny bilans Siły Syberii nigdy nie został ujawniony, specjaliści oszacowali koszt tej inwestycji na około 1053 mld rubli w cenach z 2011 roku. W przeliczeniu na naszą walutę to ponad 52 mld zł.