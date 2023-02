Gazprom przez wojnę na Ukrainę zaliczył katastrofę

W ubiegłym tygodniu Gazprom obchodził 30-lecie istnienia. Ale w biurowcu Łachta Centr w Petersburgu panują minorowe nastroje. Gazowy gigant jest firmą, która po ataku Rosji na Ukrainę straciła najwięcej – w tym rynek, partnerów i wiarygodność.

Gazprom ma świadomość wyzwań, jakie przed nim stoją, ale spółka twierdzi, że sobie z nimi poradzi.

Kłopoty Gazpromu to także problemy dla rosyjskiego budżetu.

Firma chce niemal całkowicie przeorientować się na rynek azjatycki.

Zanim zajmiemy się perspektywami, jakie stoją przed Gazpromem, na początek krótka relacja z upublicznionej przez Kreml wideorozmowy pomiędzy prezydentem Rosji Władimirem Putinem a menedżerami Gazpromu, w tym prezesem Aleksiejem Millerem. To istotne, gdyż ukazuje rosyjski punkt widzenia na to, co dzieje się ze spółką...

Jak w komunizmie: obce państwa i siły czyhają na bogactwa Gazpromu

Owa dyskusja pomiędzy rosyjskim prezydentem a menedżerami Gazpromu, w tym także kluczowych spółek zależnych, miała charakter podsumowujący, ale dla nas ciekawsze było to, co spółka planuje i jak postrzega obecną sytuację.

Prezydent Putin chwalił spółkę za godne reprezentowanie interesów Rosji. Jak stwierdził, pół miliona pracowników [dokładnie 490 tys. - przyp. aut.] nie tylko rozwija firmę, ale również dba o rozwój całej Rosji. To właśnie Gazprom stanowi bowiem - według rosyjskiego prezydenta - jeden z motorów napędowych rosyjskiej gospodarki.

Później mówiono trochę o wyzwaniach.

Jak stwierdził Putin: ogólnie rzecz biorąc, w dziedzinie współpracy międzynarodowej i kontraktów eksportowych przed Gazpromem stoją obecnie złożone zadania na dużą skalę. Spółka musi także chronić się przed wrogimi działaniami, zagraniczne firmy są bowiem zainteresowane eksploatowanymi przez nią bogactwami. Jakie są te wrogie działania, tego Putin nie powiedział...

Bardziej konkretne było stwierdzenie dotyczące zmiany punktu ciężkości funkcjonowania spółki i reorientacji na wschód.

- Wiążą się one z restrukturyzacją szlaków logistycznych, zabezpieczeniem pozycji na nowych rynkach. Aleksiej Borysowicz [Miller, prezes Gazpromu - przyp. aut.] i ja omawialiśmy wczoraj wszystkie te plany z naszymi potencjalnymi partnerami przez może dwie godziny - powiedział Putin.

Dla nas najciekawsze jest stwierdzenie Millera, że spółka zwróci szczególną uwagę na rynki azjatyckie i chiński, to one mają być dla firmy najbardziej perspektywiczne. Stąd też przyspieszenie prac i szybsze uruchomienie złóż Czajandinskoje i Kowykta, zasilających gazociąg do Chin - Siłę Syberii.

Generalnie uczestnicy spotkania stwierdzili, że nie jest źle, a przed spółką widać dobre perspektywy... Obecne zaś problemy spółka będzie chciała wykorzystać do wielkiego programu gazyfikacji Rosji, w tym zapewnienia gazu do 5,5 tys. miejscowości.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego eksport gwałtownie spada?

To, co mówi się oficjalnie na Kremlu i w Petersburgu, brutalnie zderza się jednak z faktami. Te dla giganta są bowiem druzgocące. Gazprom na wojnie Rosji z Ukrainą ogromnie dużo stracił.

Obecna sytuacja spółki, choć może nie dramatyczna, z pewnością jednak pozostaje trudna, a perspektywy rysują się raczej w szarych barwach.

Po pierwsze: polityka Rosjan zamknęła dla nich najbardziej lukratywny rynek. Europejczycy dobrze za gaz płacili, drogi dostaw były już wybudowane, a więc największe koszty poniesione. Tymczasem właśnie z tego rynku Gazprom sam praktycznie zrezygnował.

Jak podają specjaliści, utrata rynku w Europie może w tym roku zmniejszyć o połowę przychody rosyjskiego Gazpromu z eksportu, co - według analityków, danych eksportowych i wyliczeń Reutersa - oznacza gwałtowną redukcję dochodów podatkowych dla państwa. Warto mówić tu o skali problemów: Gazprom generował bowiem z przyległościami aż 20 proc. wpływów do budżetu federalnego!

Gazprom nie przedstawił prognoz eksportu gazu na ten rok - wcześniej czynił to regularnie. Według przewidywań niektórych analityków, eksport poza były Związek Radziecki może osiągnąć 50-65 mld m3, nie licząc dostaw do Chin. W sumie zatem eksport może przekroczyć 100 mld m3, czyli sięgnąć 55-60 proc. z najlepszych lat.

"Dostawy do Turcji (ok. 30-32 mld m3), Chin (15,5 mld m3, ze wzrostem do 25-30 mld m3 w 2023 r.) i WNP (były Związek Radziecki) na poziomie ok. 25 mld m3 nie będą w stanie zastąpić rynku UE" - uważa mająca siedzibę w Moskwie firma Loko Invest.

Zresztą widać to było już w ubiegłym roku. Eksport Gazpromu poza były Związek Radziecki spadł o ponad 45 proc. - do 100,9 mld m3 w 2022 roku (z 185,1 mld m3 w 2021 roku).

Rosyjskie ministerstwo gospodarki prognozuje cenę eksportową gazu na obecny rok na poziomie 700 dolarów za 1000 m3. Jeśli obliczenia są trafne, przychody Gazpromu z eksportu mogą w tym roku wynieść od 35 do 46 mld dol. Oznacza to deficyty na poziomie 30-50 mld dol.

To nie koniec problemów. Skoro dochodów z eksportu nie ma, to trzeba znaleźć pieniądze w spółce.

- Kreml swoimi decyzjami pozbawił Gazprom dochodowego rynku unijnego, a teraz jeszcze bardziej eksploatuje spółkę, by zbilansować rosyjski budżet. W konsekwencji zwiększa obciążenie podatkowe gazowego giganta - analizuje nasz Ośrodek Studiów Wschodnich.

W ubiegłym roku Moskwa wymusiła na spółce zapłacenie dodatkowego jednorazowego podatku od wydobycia - o łącznej wartości 1,2 bln rubli. W efekcie spółka przekazała do budżetu cały wypracowany w 2021 roku zysk, rezygnując z wypłaty dywidendy akcjonariuszom za ten okres.

- Ponadto firma zapłaci dodatkowe 1,8 biliona rubli (50 miliardów rubli miesięcznie) podatku od wydobycia w ciągu najbliższych trzech lat. W 2022 roku Kreml pozbawił Gazprom wysokich zysków z ostatnich dwóch lat, ale nie jest pewne, czy ceny gazu utrzymają się na wysokim poziomie w kolejnych latach, co pozwoliłoby Gazpromowi zrekompensować straty wynikające ze spadku wolumenu sprzedaży - komentuje OSW.

W poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju spółki

Skoro Europa stała się dla Gazpromu niemal stracona, to co spółka planuje?

Widać dwie główne ścieżki rozwoju firmy. Pierwszą będzie, o czym już pisałem, gazyfikacja samej Rosji, drugą - przeniesienie ciężkości handlu na inne niż dotychczas rynki. Z naszego punktu widzenia o wiele bardziej istotne jest to, co Gazprom zamierza w eksporcie. I tu widać trzy kierunki.

Pierwszym jest budowa hubu gazowego w Turcji.

- Aby w pełni wykorzystać potencjał tej koncepcji, Rosja będzie musiała wykonać wiele pracy z partnerami w regionie, co jest nadal możliwe, ale wymaga czasu - mówi Siergiej Kapitonow z centrum projektu Skoltech ds. transformacji energetycznej i ESG.

Słabością tej koncepcji jest to, że region obfituje w dostawców gazu (kraje arabskie, potencjalnie Turkmenistan, już Azerbejdżan, może Iran). Co więcej: sama Turcja jest historycznie dość wroga Rosji. Czy to się uda? Trudno powiedzieć.

Stąd też rzucenie większości sił na Azję. Najludniejszy kontynent cierpi na brak własnych surowców. I Rosja chce je zaoferować.

Moskwa za szczególnie cennego partnera uważa Chiny. Zresztą Pekin mocno wspiera Moskwę w tzw. wielobiegunowym świecie. To jednak nie oznacza, że będzie na szczególnych warunkach współpracował z Rosją. Chińczycy są zainteresowani rosyjskim gazem, zarazem jednak budują alternatywny rynek dostaw w postaci LNG.

Drugim wielkim odbiorcą mogłyby być Indie. Tu jednak problemem jest geografia. Duża odległość od złóż, a przede wszystkim pasma górskie. Ewentualne gazociągi kosztowałyby dziesiątki miliardów dolarów. Czy to realne?

W końcu trzecim kierunkiem rozwoju eksportu ma być wzrost sprzedaży LNG. I to wydaje się możliwe, ale w tej koncepcji widoczna jest duża słabość. To technologia. Rosja - mimo zależności od gazu i ropy naftowej - nie wypracowała bowiem kompetencji w technologii do transportu czy przetwórstwa gazu. Owszem, na Uralu mogą powstać rury do gazociągów, ale turbiny do tłoczni - już nie.

W ogóle w zależności od rodzaju pełnionej funkcji nawet 70-80 proc. wyposażenia pochodziło z importu. Co gorsza, jak to określa Moskwa - „wrogich krajów”. Na razie nie wiadomo, jak Gazprom z tym sobie będzie chciał poradzić...

I choć podczas spotkania z Putinem zarząd Gazpromu tryskał optymizmem, to fakty są takie, że spółka znalazła się w bardzo trudnym położeniu.