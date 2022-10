Gazprom rozpoczyna rewolucję. Spisuje Europę na straty

Gazprom, jak oświadczył jego prezes Aleksiej Miller, zaczyna budować połączenie gazowe między wschodnią i zachodnią częścią rosyjskiego systemu przesyłowego.

Zmiana "gazowej orientacji" na azjatycką oznacza, że putinowska Rosja najwyraźniej spisała już Europę, jako odbiorcę tego paliwa, na straty.

Siła Syberii 2 z okolicznymi gazociągami zmieniłaby rynek gazu na całym świecie.

Gazociąg byłby najdroższą tego typu inwestycją w historii, a ekonomiczne i geopolityczne skutki jego powstania są - także z rosyjskiego punktu widzenia - mocno kontrowersyjne.

Jak zaznaczył szef Gazpromu: koncern jest na etapie opracowywania założeń projektowych dla gazociągu Siła Syberii 2 oraz gazociągu Sojuz-Wostok przez Mongolię do Chin. Tym samym rozpoczyna się faktyczna reorientacja koncernu na wschodnich, tj. azjatyckich, klientów. Gazprom najwyraźniej spisał już Europę na straty.

Według Moskwy Gazprom zbyt uzależnił się od odbirców w Unii Europejskiej

O połączeniu wschodniej i zachodniej części systemów gazowych w Rosji mówi się od wielu lat. Dotychczas jednak nie było takiej potrzeby. Skoro najważniejsi klienci na rosyjski gaz i tak znajdowali się w Europie, połączenia gazowego ze wschodem nie było sensu budować. Zwłaszcza, że do zachodniej części systemu przyłączone są główne rosyjskie zasoby gazu.

Jednak obecnie dla Moskwy inwestycja może być kluczowa, aby zachować pozycję wiodącego dostawcy gazu ziemnego na świecie.

Rosja przez swoją, podkreślmy - wieloletnią, strategię wykorzystania gazu jako narzędzia polityki międzynarodowej, znalazła się bowiem w potrzasku. Szantażując i wstrzymując już po agresji na Ukrainę dostawy dla znacznej części europejskich klientów – w tym naszego PGNiG – pokazała, że nie jest wiarygodnym dostawcą gazu ziemnego. Co więcej ograniczenia w dostawach próbowała wykorzystać jako broń w trwającej de facto "nowej zimnej wojnie" z Zachodem.

To spowodowało, że część państw zdecydowało się porzucić Rosję jako ważnego dostawcę surowca. Jakby tego było mało zniszczeniu 26 września uległy trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W praktyce więc Rosja nie jest w stanie dostarczać do Europy znaczących ilości surowca drogami innymi niż przez Ukrainę i Polskę, a tych najchętniej w ogóle by nie wykorzystywała.

Rosyjskie władze uważają, że obecna sytuacja to skutek zbytniego uzależnienia się od Europy. Zmiana eksportowej orientacji z europejskiej na azjatycką to opcja od pewnego czasu sygnalizowana; teraz jednak przybiera charakter politycznego zamówienia.

Na inwestycje w nowe połączenia potrzeba będzie miliardów dolarów

Na razie jednak nadal - poza informacją Millera i wcześniejszymi strzępkami doniesień o nowych połączeniach - wiadomo mało. Jak już zaznaczyliśmy reorientacja wymusza na Rosji budowę gigantycznego gazociągu. Pojawiła się informacja, że powinien mieć przepustowość dwóch Nord Streamów, a więc około 110-112 mld m3 gazu rocznie. Choć sami Chińczycy mówili o gazociągu o przepustowości „tylko” 50 mld m3 gazu rocznie.

Nowy system rozpoczynałby się na Półwyspie Jamalskim. Stamtąd docierałby do Nowego Urengoju, a następnie wiódłby dalej do Krasnojarska. Kolejne odcinki rurociągu przebiegałyby do Irkucka dalej do stolicy Mongolii Ułan Bator, a w końcu do Pekinu. Elementem inwestycji byłby interkonektor łączący Siłę Syberii 2 z Siłą Syberii. Chodzi o zapewnienie gazu pierwszej nitce systemu, obecnie Siła Syberii czerpie surowiec ze stosunkowo niewielkiego złoża.

Długość całego gazociągu miałaby wynieść około 6,7 tys. km. Więcej, jeżeli doliczyć rurociągi towarzyszące.

Skala przedsięwzięcia oznaczałby, że będzie to największa inwestycja w tej branży w XXI wieku. Tyle, że przy okazji budowy rodzą się pytania. Pierwszym jest kwestia finansowania. Ile gazociąg miałby kosztować? Pojawiają się kwoty 30-70 mld dolarów.

Należy pamiętać, że nowa rosyjska rura byłaby nie tylko wyjątkowo długa, ale powstawałaby w skrajnie niekorzystnych warunkach. Silne mrozy i długa zima to coś, z czym musieliby się zmierzyć budowniczowie. Kolejnym wyzwaniem byłoby pokonywanie wielkich syberyjskich rzek, czy też transport wyposażenia, sprzętu i materiałów przez pozbawione dróg pustkowia.

Kto miałby sfinansować budowę? Najpewniej byliby to Chińczycy, tyle że nie rozwiązywałoby to głównego problemu Gazpromu, jakim jest obecnie utrata potężnych przychodów z rynku europejskiego. Chińczycy, tak jak w przypadku Siły Syberii, w zamian za sfinansowanie połączenia zagwarantowaliby sobie bowiem bardzo atrakcyjne ceny gazu.

Chiny zamiast Europy: to dla Rosji zamiana siekierki na kijek

Niełatwo uzasadnić krok Gazpromu także z punktu widzenia geopolityki. Spółka popadnie w uzależnienie od jednego klienta – w Europie gaz kupowało kilkadziesiąt firm i krajów. Dodatkowo Chińczycy nie są najatrakcyjniejszym rynkiem pod względem finansów. Gdzie indziej sprzedając gaz można zarobić więcej. W końcu zanim rozpocznie się sprzedaż surowca, potrzebne są gigantyczne nakłady finansowe.

Czy ostatecznie dojdzie do realizacji inwestycji? Rosjanie są zdeterminowani mimo licznych kontrowersji co do projektu.

Do przeszkód związanych z wieczną zmarzliną trzeba bowiem dodać konieczność przejścia przez góry Ałtaj (święte dla okolicznych ludów i wysokie na 4,5 km). Wyzwaniem może być odcinek na płaskowyżu Ukok, który oprócz tego, że został wpisany na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO jest terenem wysoce sejsmicznym – zdarzają się tam katastrofalne w sile trzęsienia ziemi.

Przy tym wszystkim obecna sytuacja Gazpromu spowodowana nałożonymi na Rosje sankcjami po ataku na Ukrainę i problem z dostępem do niektórych urządzeń potrzebnych do budowy gazociągu wydaje się już tylko małym problemem.

A co to wszystko może oznaczać dla Polski? Realizacja inwestycji oznaczałaby uwolnienie części dostaw LNG, które obecnie idą do Chin, a więc wpłynęłaby na dostępność i zapewne ceny gazu skroplonego na światowych rynkach. Najpierw jednak gazociąg musiałby powstać.

