Gazprom się nie poddaje i walczy o europejski rynek gazu

Rosyjski gigant gazowy zwiększył przesył surowca przez Ukrainę do maksymalnego możliwego technicznie poziomu. Moskwa chciałaby wysyłać do Europy więcej gazu, ale sama ograniczyła swoje możliwości. Gazprom obawia się, że straci resztki swoich udziałów w europejskim rynku.

Gazprom próbuje sprzedać w Europie dodatkowe ilości gazu.

Rosjanie po wywołaniu wojny na Ukrainie stracili odbiorców.

Z powodu utraty klientów nawet niewielka dodatkowa ilość sprzedanego gazu cieszy Gazprom.

Wojna na Ukrainie zmieniła sytuacje energetyczna na naszym kontynencie. Odgrywający główna rolę wśród dostawców gazu Gazprom, z wiodącego podmiotu na rynku spadł do drugorzędnej roli.

Rosjanie próbują zachować jeszcze swoje udziały w rynku

Udziały rosyjskiego koncernu w europejskim rynku gazu spadły z ponad 34 do 15 proc. Rosyjska propaganda głosi, że to wina Europejczyków. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. Gazprom zerwał liczne kontrakty na dostawy gazu, chcąc wymusić wygodne dla siebie zapisy w kontraktach. Europa się tej presji nie poddała, w efekcie czego Rosjanie stracili udziały w rynku.

Jednak w Moskwie całkowicie z europejskiego rynku błękitnego paliwa się nie rezygnuje. GTS, operator ukraińskiego systemu przesyłowego gazu, właśnie przyjął od Gazpromu zlecenie na przesył we wtorek (4 lipca) rekordowych 42,4 mln m3 gazu. Oznacza to wzrost w porównaniu z poniedziałkiem 0 1,3 mln m3.

Gazprom chce wykorzystać szybkie tempo napełniania europejskich magazynów gazu. Obecnie są one zapełnione w 77,68 proc., czyli aż o 16 punktów procentowych powyżej średniej na początek lipca z ostatnich pięciu lat.

Co więcej, Rosjanie chcieliby podwoić przesył gazu przez Ukrainę, ale po tym jak zajęli kluczową ukraińską tłocznię, Kijów nie godzi się na to. Uzasadnia to brakiem możliwości sprawowania kontroli nad trasą i możliwymi ze strony Gazpromu oszustwami.

Gazprom chce jeszcze choć trochę na gazie zarobić

Dlaczego jednak teraz Gazprom maksymalizuje eksport? To ostatnia bowiem szansa, aby sprzedać w Europie dodatkowe ilości surowca. Wraz z zapełnianiem się magazynów popyt na gaz będzie bowiem powoli spadał, do normalnego tempa o tej porze roku.

Tymczasem rosyjski gigant z powodu polityki Kremla ma problemy. Już stracił udziały w rynku, spadły mu przychody. Konieczne może być zamykanie niektórych pół gazowych.

Eksport do innych krajów nie rekompensuje dostatecznie europejskich strat Gazpromu. Kluczem jest bowiem brak dróg transportu. Gazprom topi się w nadmiarze gazu. Stąd też nawet wydawałoby się niewielka ilość dodatkowo sprzedawanego gazu jest dla rosyjskiej spółki istotna.

1,3 mln m3 dodatkowo sprzedanego na europejskim rynku surowca ma bowiem wartość około 550-650 tysięcy dolarów. Kilka lat temu byłaby to kwota, na którą Gazprom by nie zwrócił uwagi. Jednak w obecnej sytuacji ekonomicznej Gazpromu to całkiem spore pieniądze jak na jeden dzień przesyłu.