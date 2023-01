Gazprom skazany na Chiny. Potwierdzają to najnowsze dane

Ubiegły rok okazał się być rokiem klęski dla rosyjskiego Gazpromu. Jedynym zagranicznym rynkiem, gdzie Rosjanie zwiększyli sprzedaż, były Chiny. Rok do roku eksport spadł niemal o połowę.

Miniony rok dla Gazpromu był sprzedażowa klęską.

Rola Rosjan w Europie została zmarginalizowana.

Najwązniejsyzm rynkiem dla Gazpromu są obecnie Chiny.

Wielkość eksportu Gazpromu w ubiegłym roku spadła do najniższego poziomu od ponad 30 lat - przyznał Iwan Timonin, konsultant w Wygon Consulting.

- Według wyników z 2022 roku Gazprom dostarczył około 85 mld m3 do dalekich krajów Europy (w rosyjskiej klasyfikacji do krajów tych zalicza się Turcję, ale nie państwa bałtyckie przyp. aut.). Ostatni raz takie wskaźniki obserwowano ponad 30 lat temu - wylicza analityk.

Rosja chciała szantażować Unię, ale ta się nie poddała

O skali spadków świadczy to, że eksport Gazpromu do krajów spoza WNP, jak poinformował szef koncernu Aleksiej Miller, w 2022 roku wyniósł 100,9 mld m3 gazu. Dla porównania ta sama liczba w 2021 roku wyniosła 185,1 mld m3. Tym samym eksport Gazpromu zmniejszył się w skali roku o prawie połowę - o 45,5 proc.

- Eksport rurociągowy do Europy zmniejszył się wolumenowo z powodu rezygnacji z importu rosyjskiego gazu przez kraje UE, a także problemów z infrastrukturą eksportową w kluczowych obszarach - wyliczył Timonin.

Tym samym analityk przemilczał, że to Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do licznych krajów UE, po tym jak te chciały zgodnie z umowami regulować zapłatę w dolarach, lub euro, a nie jak zaczął żądać Gazprom w rublach.

Obecnie gaz z Rosji jest dostarczany do Europy przez jeden z dwóch punktów wejścia do systemu przesyłu gazu na Ukrainie oraz przez Turcję, dokąd trafia przez Turecki Potok i Błękitny Potok. W praktyce wiec rosyjski gaz w bilansie tego surowca w UE spadł z około 35 proc. udziałów do mniej niż 10 proc.

Jedynym krajem, który kupuje więcej rosyjskiego gazu są Chiny

Jedynym krajem, do którego Rosja zwiększyła eksport gazu, są Chiny. Według Aleksieja Millera łączny wolumen eksportu do Chin osiągnął 48 mld m3. Wliczyć w to należy zarówno dostawy LNG, jak również gazociągiem Siła Syberii i mniejszymi połączeniami gazowymi.

Eksport gazu do Chin najpewniej wzrośnie i w tym roku. Ma to związek z dochodzeniem do maksymalnych zdolności przesyłowych gazociągu Siła Syberii.

Pierwsze dostawy gazu rurociągiem do Chin rozpoczęły się pod koniec 2019 roku. W kolejnym roku było to 4,1 mld m3, a rok później wzrosły 2,5-krotnie do 10,4 mld m sześc. Obecnie planowane jest coroczne zwiększanie wolumenu dostaw aż do osiągnięcia projektowej rocznej przepustowości do 38 mld m3 do 2025 roku.

Na razie jednak brakuje informacji, po ile gaz był dostarczany do Chin. Spadek eksportu jest bolesny dla Gazpromu także bowiem i z tego powodu, że Europa płaciła Rosjanom za gaz najlepiej. Teraz został im mniej lukratywny chiński rynek. Co więcej, już wcześniej eksperci zapowiadali, że zwrot ku Pekinowi będzie oznaczał dla Rosjan zdanie się na cenowa łaskę i niełaskę Chińczyków.