Gazprom spełni oczekiwania Kremla. W 2021 r. połowa zysku na dywidendę

Gazprom tnie budżet na inwestycje i spełnia oczekiwania Kremla odnośnie wypłaty dywidendy. Od 2021 roku rosyjski koncern planuje wypłacać co najmniej 50 proc. zysku akcjonariuszom.

Gazprom zasili rosyjski budżet

Nord Stream-2 również znajduje się już na finiszu. Jednak nad szacowaną na 11 mld dol. inwestycją od dawna zbierają się ciemne chmury. Ostatnim ciosem były amerykańskie sankcje wymierzone w firmy zaangażowane w ten projekt.Czytaj także: Sankcje mogą na długo sparaliżować Nord Stream 2 Jak się dowiadujemy z oficjalnego komunikatu, na ten rok plan inwestycyjny Gazpromu obejmuje wydatki głównie na takie strategiczne projekty, jak rozwój centrów wydobycia gazu na Półwyspie Jamalskim i we wschodniej Rosji, system przesyłu gazu w północno-zachodniej części kraju, dalszą budowę gazociągu Power of Siberia oraz projekty zabezpieczające bilans gazowy w okresach szczytowych.Wraz z planem inwestycyjnym Rada Dyrektorów Gazpromu przyjęła pierwszą od 2010 r. zmianę polityki dywidendowej. Zgodnie z przyjętym 24 grudnia dokumentem, od teraz dywidendy Gazpromu będą obliczane na podstawie skorygowanego zysku przypadającego akcjonariuszom Gazpromu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (zysk netto według MSSF). W przeszłości obliczanie dywidendy odbywało się na podstawie zysku netto spółki dominującej, zgodnie z rosyjskimi standardami rachunkowości.Docelowy poziom wypłaty dywidendy został określony na co najmniej 50 procent skorygowanego zysku netto. Poziom ten ma zostać osiągnięty stopniowo, przy założeniu, że w 2019 r. ma to być nie mniej niż 30 proc. zysku i nie mniej niż 40 proc. za rok 2020. Docelowy poziom 50 proc. zysku ma być wypłacony za rok 2021 i w kolejnych latach.W dokumencie zastrzeżono, że w rada dyrektorów ma możliwość podjęcia decyzji o obniżeniu dywidendy i rekomendowanie jej walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, w sytuacji gdy wskaźnik zadłużenia netto w stosunku do EBITDA (czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) przekroczy 2,5, co pozwoli na utrzymanie obciążenia zadłużeniem na bezpiecznym poziomie.To dobre informacje dla akcjonariuszy Gazpromu, czyli przede wszystkim dla rosyjskiego rządu, który – kontrolując większościowy pakiet akcji – zyska najwięcej na takiej zmianie polityki dywidendowej. Rekordowe dywidendy będą solidnym zastrzykiem dla rosyjskiego budżetu.Od lat kwestia dywidend Gazpromu jest przedmiotem targów między rosyjskim rządem a zarządem gazowego koncernu. W przeszłości rząd zgadzał się na utrzymywanie wypłat z zysku na niskim poziomie, ale w zamian podnosił podatek od wydobycia kopalin. Cel doprowadzenia dywidendy do poziomu 50 proc. spełni oczekiwania ministerstwa finansów. Skorzystają też pozostali akcjonariusze.Gazprom to największy producent gazu na świecie. Pokrywa około trzeciej części europejskiego zapotrzebowania na ten surowiec.