Gazprom sprzeda gaz Białorusi w ekstra cenie

Cena rosyjskiego gazu dla Białorusi w 2023 roku została uzgodniona na poziomie z ubiegłego roku, liczona w rublach - oznajmił 3 lutego rosyjski minister energetyki Nikołaj Szulginow. Mińsk za rosyjski gaz zapłaci kilkakrotnie mniej niż stawki rynkowe.

Cena rosyjskiego gazu dla Białorusi w 2022 roku została ustalona na 128,5 dolara za 1000 m3. W tym roku stawka będzie taka sama. Od 1 kwietnia ubiegłego roku Białoruś płaci za dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej w rublach rosyjskich.

Cena dla Białorusi jest więc tym samym o około 30 proc. wyższa niż ta, w jakiej gaz dostarczanych jest do zachodnich obwodów Rosji (np. pskowskiego, czy smoleńskiego). Co prawda Mińsk proponował zrównanie poziomu cen z tymi jakie obowiązują w zachodniej Rosji, ale Moskwa się na to nie zgodziła.

Jednak obecna cena jest 5-6 krotnie niższa od tej, jaką płaci się za gaz na zachodnich giełdach. Białoruś ma tu więc duży profit.

Dlaczego Rosja sprzedaje Mińskowi gaz w tak niskiej cenie? W ten sposób Kreml wspomaga reżim Alaksandra Łukaszenki. Sprzedaż ropy i gazu ziemnego po atrakcyjnej cenie to element wsparcia jaki Moskwa udziela dyktaturze Aleksandra Łukaszenki.

Warto jednak zaznaczyć, że pomimo niskiej ceny Gazprom na gazie dla Białorusi dobrze zarabia. Koszt wydobycia 1000 m3 w zależności od złoża wynosi bowiem kilkadziesiąt dolarów. Dodatkowo należy pamiętać, że Gazprom po zerwaniu kontraktów na dostawy gazu do Europy ma nadmiar surowca.