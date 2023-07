Rosną dostawy LNG do Grecji. Ateny stały się ważnym centrum przesyłu gazu po tym, jak w znacznym stopniu z europejskiego rynku zrezygnował rosyjski Gazprom.

Według DESFA (grecki odpowiednik naszego Gaz-Systemu) dostawy skroplonego gazu ziemnego do greckiego terminalu Revitoussa wzrosły o 4,1 procent w okresie styczeń-czerwiec tego roku w porównaniu za analogicznym okresem roku ubiegłego.

Dostawy w pierwszej połowie wyniosły łącznie 17,3 terawatogodzin gazu, czyli 26 tankowców - podał grecki operator sieci gazowej i terminalu LNG.

Wiele wskazuje, że stosunkowo nieduży wzrost przesyłu gazu to dopiero prolog. Analitycy spodziewają się, że znaczenie greckiego terminalu Revitoussa będzie rosło.

Należy pamiętać, że w pierwszej połowie 2022 roku przez ponad cztery miesiące Gazprom tłoczył gaz do Europy w wielkości niemal zakontraktowanej. Dopiero w maju i czerwcu zaczęły być widoczne spadki dostaw.

To, jak wpłynęły one na grecki przesył i wykorzystanie terminala, będzie widoczne w podsumowaniu za drugą połowę obecnego roku, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

To właśnie w drugiej części 2022 roku Grecy zaczęli w większym stopniu wspomagać dostawami gazu m.in. Bułgarię.

Warto dodać, że grecki import LNG przez terminal Revitoussa wzrósł do rekordowych 78 ładunków LNG w 2022 r. dzięki znacznie wyższym wolumenom z USA. Obiekt jest także w pełni zarezerwowany na 2023 rok.

Stany Zjednoczone pozostały największym dostawcą LNG do Grecji z 41,3-procentowym udziałem w całym imporcie LNG w analizowanym okresie. Dostawy z amerykańskich zakładów skraplających do Grecji osiągnęły w tym okresie 7,16 TWh, co oznacza spadek o 27 proc. w porównaniu z 9,79 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Drugie miejsce zajęła Rosja z importem 3,17 TWh, następnie Egipt z 3,02 TWh, Algieria z 2,48 TWh, Norwegia z 0,97 TWh i Hiszpania z 0,51 TWh.

DESFA podała, że 55,5 procent całego gazu importowanego do Grecji w pierwszej połowie, w tym gaz rurociągowy, pochodziło przez terminal Revitoussa.

Całkowity import gazu wyniósł 33,67 TWh, co oznacza spadek o 13,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.