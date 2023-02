Gazprom szuka wybawienia w Chinach. Szumne zapowiedzi

Rosyjski Gazprom, największy na świecie producent gazu, chce przyspieszyć prace nad nowymi trasami dostaw do Chin i Azji. Spółka liczy, że w ten sposób wypełni lukę, jaka powstała po tym, gdy wycofała się praktycznie z Europy.

Do niedawna to unijny rynek był najważniejszym dla rosyjskiej spółki. Jednak w ubiegłym roku Gazprom zerwał kontrakty na dostawy gazu do większości państw Europy. Chciał w ten sposób wymusić korzystne dla siebie zapisy w kontraktach – chodziło m.in. o płatności w rublach. Kraje UE nie zgodziły się na to, bo naruszałoby to sankcje, jakie na Rosję zostały nałożone po jej agresji na Ukrainę.

Obie strony okopały się na swoich pozycjach. Moskwa liczyła, że UE wróci do rosyjskiego gazu w obliczu widma braku surowca. Jednak Europa z brakiem gazu z Rosji bardzo dobrze sobie poradziła, a Moskwa straciła rynek.

Teraz Gazprom rzuca wszelkie siły i środki na budowę nowych gazociągów do Azji.

- Widzimy potencjał wzrostu dostaw gazu do regionu Azji i Pacyfiku. Zintensyfikowano prace nad dalszą dywersyfikacją infrastruktury eksportowej. W tym celu Gazprom w imieniu prezydenta Rosji pracuje nad przyspieszeniem budowy gazociągu Siła Syberii 2 i nowe wschodniej trasy przesyłu – mówi wicepremier Rosji Aleksandr Nowak.

Według niego inwestycje będą mieć znaczenie nie tylko dla Gazpromu, ale także innych branż.

- Rozwój tych projektów przyciągnie 4-5 bln rubli dodatkowych inwestycji bezpośrednich i 1,5-2 bln rubli w branżach pokrewnych, czyli w hutnictwie, przemyśle cementowym, przemyśle chemicznym itp. - mówi Nowak.

Na razie nie wiadomo, czy te szumne zapowiedzi faktycznie zaowocują przyspieszeniem prac nad budową gazociągów. Przed zerwaniem kontraktów z Europą prace te były bardzo mało zaawansowane.

Innym problemem jest faktyczna skala dostaw gazu do Azji. Nowe gazociągi mają dysponować zdolnościami przesyłowymi na poziomie, w sumie 70-80 mld m3 gazu rocznie. To około połowa tego, co Gazprom wysyłał do Europy.