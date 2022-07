Gazprom traci udziały w rynku gazu jak nikt inny

Największy na świecie producent gazu rosyjski Gazprom podał wyniki operacyjne za pierwsze sześć miesięcy 2022 roku. Widoczny był bardzo duży spadek eksportu gazu i zmniejszenie wydobycia surowca.

Europa kupuje coraz mniej gazu w Rosji.

Dla Moskwy coraz ważniejszym rynkiem stają się Chiny.

Mniejsza sprzedaż jest także wynikiem celowych działań Gazpromu.

Choć nadal Europa jest najważniejszym rynkiem zbytu produkowanego przez Gazprom surowca, to widoczny jest spadek jego sprzedaży.

Eksport do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw (w rosyjskiej nomenklaturze cała Unia Europejska, Turcja, ale bez krajów bałtyckich) wyniósł 68,9 mld m3. Oznacza to spadek dostaw aż o 31 proc. (nieco ponad 30 mld m3) w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku.

A ponieważ już właśnie 2021 rok był pod tym względem dość słaby, widoczny jest szybki spadek dostaw.

Rosjanie chwalą się natomiast rosnącą sprzedażą do Chin. Eksport gazu do tego kraju w ramach dwustronnego długoterminowego kontraktu między Gazpromem a CNPC wzrósł w pierwszej połowie 2022 roku o 63,4 proc., w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Według danych Gazpromu w pierwszej połowie 2021 r. do Chin dostarczono 4,619 mld m3 gazu. W tym samym okresie roku obecnego dostawy do Chin wyniosły 7,5 mld m3.

Gazprom coraz bardziej traci Europę

Mniejszy eksport oznaczał także spadek produkcji. Gazprom w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku według wstępnych danych wyprodukował 238,4 mld m sześc. gazu, czyli o 8,6 proc. (22,4 mld m3) mniej niż przed rokiem - podała spółka.

Co ciekawe, Gazprom jest jedynym dużym producentem gazu, który traci udziały w światowym rynku tego surowca.

- Światowe zużycie gazu za sześć miesięcy 2022 r., według pierwszych wstępnych szacunków, spadło o 24 mld m3 w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. A zużycie gazu w 27 krajach Unii Europejskiej spadło o 27 mld m3. W tym samym okresie spadające zapotrzebowanie na gaz w UE było więc kluczowym czynnikiem zmniejszającym globalną konsumpcję - przyznaje koncern.

Rosyjska firma nie wyjaśnia jednak, że w praktyce sama zadbała o spadek zużycia gazu w Europie. Od kwietnia Gazprom sukcesywnie zrywa kontrakty na dostawy gazu z kolejnymi krajami unii. Pierwsze były Polska i Bułgaria, później Finlandia, Holandia i Danii, a także część odbiorców z Niemiec.

Jakby tego było mało, Rosjanie w podejrzanych okolicznościach zmniejszyli dostawy gazu do Europy Nord Streamem. Gazociąg obecnie pracuje zaledwie z 40 proc. mocy.

Na razie nie wiadomo, czy w przypadku większego zapotrzebowania na gaz w Europie, znajdzie się ponownie miejsce dla dodatkowych ilości gazu z Rosji. Coraz więcej specjalistów uważa, że Rosjanie jako dostawy surowców nie są wiarygodni.