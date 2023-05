Gazprom traci wieloletniego klienta

Fińska firma energetyczna Gasum rozwiązała długoterminową umowę na dostawy gazu rurociągowego z Gazprom Export – poinformował fińska spółka w poniedziałek, 22 maja.

To pokłosie działań rosyjskiego koncernu z ubiegłego roku. Gazprom wstrzymał wówczas całkowicie lub częściowo dostawy gazu do Eni, Gasum, PGNiG, Naftohaz i RWE, po tym jak spółki te nie zgodziły się na jednostronne zmiany warunków dostaw. Rosjanie zażądali wtedy płatności za gaz w rublach.

Sprawa w przypadku Gasum trafiła do sadu arbitrażowego. Ten dał Finom i Rosjanom czas na dogadanie się.

- Negocjacje pomiędzy Gasum a Gazprom Export zostały już zakończone. Stronom nie udało się rozwiązać sytuacji w terminie wyznaczonym przez sąd arbitrażowy, w związku z czym Gasum rozwiązał długoterminową umowę na dostawy gazu ziemnego z Gazprom Export 22 maja 2023 roku – napisano w komunikacie.

Rosjanie początkowo protestowali, tłumacząc, że zmiana warunków umowy – przejście na ruble – było spowodowane nakazem rosyjskiego rządu.

Zeszłej jesieni Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie uznał dekret rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o przejściu na płatność za gaz w rublach za siłę wyższą wynikającą z umowy, a także nakazał Gasumowi spłacenie długu Gazprom Export w wysokości ponad 300 mln euro na dostawy gazu.

Sąd uznał jednak również, że Gasum nie ma obowiązku zapłaty za rosyjski gaz w rublach.

Obecna decyzja Gasum oznacza, ze Rosjanie stracili wieloletniego partnera, kupującego rocznie kilka miliardów m3 surowca.

Co ciekawe, gaz z Rosji będzie jeszcze trafiał do Finów. Umowa na dostawy LNG z Gazprom Export do Gasum pozostaje bowiem w mocy.

Po napaści Rosji na Ukrainę na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji w tym dotyczących przepływów finansowych. Moskwa odpowiedziała na nie, żądając zapłaty za gaz w rublach. Gdy firmy zachodnie na to się nie zgodziły, Gazprom wstrzymał dostawy. Efektem tego była niemal całkowita utrata przez Rosjan udziałów w unijnym rynku gazu.