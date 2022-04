Gazprom ucieka z londyńskiej i singapurskiej giełdy

Rosyjski koncern gazowy Gazprom przestaje notować kwity depozytowe na giełdach w Londynie i Singapurze, poinformował holding w komunikacie.

Gazprom zapowiada zakończenie programów kwitów depozytowych na akcje spółki - informuje Gazprom, zwracając uwagę, że 29 kwietnia powiadomił brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego o zamiarze zniesienia standardowego notowania kwitów depozytowych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka wysłała również wnioski do Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie i Singapurze o wycofanie z obrotu nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.

Gazprom, zgodnie z prawem, złożył wniosek do rządu Federacji Rosyjskiej o kontynuowanie notowań kwitów depozytowych za granicą, ale 28 kwietnia mu odmówiono, poinformował holding.

Kwit depozytowy to papier wartościowy emitowany przez instytucję finansową, który jest przedmiotem obrotu na kapitałowych rynkach zagranicznych. Zgodnie z prawem to zbywalny dokument prawa własności do jednego lub większej liczby papierów wartościowych, (w tym przypadku akcji spółki).

Rezygnacja Gazpromu to prestiżowa porażka spółki. I choć jest przedstawiana jako normalna rezygnacja firmy, to jednak będzie miała wymiar finansowy.

Fakt dopuszczenia do obrotu podnosi bowiem prestiż spółki i ma znaczenie w przypadku ubiegania się o kredyty. Zwykle bowiem zagraniczne firmy, których kwity depozytowe są notowane, mogą liczyć na lepsze warunki