Gazprom w dostawach gazu do Chin pokonał symboliczna granicę

Eksport rosyjskiego gazu do Chin osiągnął w maju 2023 roku historyczny rekord. Po raz pierwszy Gazprom sprzedał do Państwa Środka ponad 3 mld m3 w jednym miesiącu.

Dostawy rosyjskiego gazu ziemnego do Chin (łącznie rurociągami i w postaci skroplonej) w maju obecnego roku wyniosły 3,09 mld m3, co jest najwyższym poziomem w historii rosyjskiego eksportu do Chin.

- Po raz pierwszy w historii rosyjski eksport przekroczył 3 mld m3. Gazociągiem Siła Syberii przesłano 2 mld m3, a w postaci LNG 1,1 mld m3. Większość LNG pochodziła z zakładu Sachalin Energy (współwłaścicielami są Gazprom, Mitsui i Mitsubishi), w niewielkiej skroplony gaz do Chin dostarczał także Jamał LNG (właścicielami zakładu są Novatek, TotalEnergies i chińskie CNPC i SRF).

Pod względem dostaw w maju 2023 r. Rosja ponownie stała się też największym dostawcą gazu do Chin, wyprzedzając Australię (2,8 mld m3) i Turkmenistan (2,7 mld m3). Rosyjskie dostawy zajmowały wcześniej pierwsze miejsce w chińskim portfolio w styczniu i lutym.

Rosyjska propaganda przedstawia rekordową sprzedaż jako wielki sukces Gazpromu. Jednak aż tak różowo nie jest. Dość powiedzieć, że gdyby średnia miesięczna dla całego roku utrzymała się na poziomie majowego eksportu, to osiągnęłaby poziom 36 mld m3. To tylko około 70 proc. sprzedaży, jaką na rynku europejskiej notował Gazprom tylko poprzez dostawy gazociągiem Nord Stream.

Co więcej, zdaniem analityków średnia cena sprzedaży jest niższą od tej jaka uzyskiwałby Gazprom na rynku europejskim.