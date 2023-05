Gazprom w katastrofalnej sytuacji, Europa jest już stracona

Gaz w Europie jest najtańszy od listopada ubiegłego roku. Surowca jest dużo, a Rosja i Gazprom mogą się tylko przyglądać, jak definitywnie straciły udziały w europejskim rynku surowca.

Zapasy gazu w Europie są na bardzo wysokim poziomie.

Rosja straciła najważniejszych europejskich klientów na swój surowiec.

Kluczowym elementem rynku jest obecnie LNG.

Spotowa cena gazu (dostawa natychmiastowa) spadła w Europie do 400 dolarów za tys. m3, co jest najniższą wartością w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (od początku listopada 2022 r.).

Obecne niskie ceny zawdzięczamy przejściowej, wiosennej pogodzie, jaka panuje w większości krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony jest ciepło, co oznacza, że gazu niemal nie wykorzystuje się już na potrzeby grzewcze. Z drugiej strony mamy na tyle umiarkowaną pogodę na południu Europy, że wykorzystanie energii na potrzeby klimatyzacji jeszcze nie osiągnęło wysokiego poziomu.

Zapasy gazu rosną, udało się uniknąć wysokich cen

Relatywnie niskie ceny gazu sprzyjają uzupełnianiu stanów magazynowych surowca. Wciąż bowiem część specjalistów obawia się, że bez rosyjskiego gazu w przypadku długiej i mroźnej zimy Europa sobie nie poradzi. Stąd tak istotne jest obecnie uzupełnienie zapasów gazu.

Obecny poziom zapasów wynosi 60,53 proc., to aż o 20 punktów procentowych więcej niż średnia dla pierwszych dni maja w ciągu ostatnich pięciu lat, podał Gas Infrastructure Europe.

Podczas doby gazowej 3 maja zapasy surowca zostały powiększone o 0,22 pkt proc. Co ciekawe wskaźniki mówiący o tempie uzupełniania zapasów jest gorszy niż w minionych latach. Magazyny zapełniamy po prostu wolniej.

Czy to powinno niepokoić? Absolutnie nie. Jeśli taka intensywność zatłaczania zostanie utrzymana przez całe lato, do końca września możliwe będzie osiągnięcie docelowego poziomu 90 proc. wypełnienia podziemnych magazynów gazu.

Niższe tempo uzupełniania zapasów jest bowiem obecnie spowodowane bardzo wysokimi poziomami wypełnienia. Ze względów technologicznych bardziej obecnie opłaca się uzupełniać zapasy. Do tego dochodzi czynnik ekonomiczny. Wolniejsze uzupełnianie zapasów nie powoduje nadmiernego wzrostu cen surowca.

Europa postawiła na skroplony gaz ziemny, Rosja nie jest potrzebna

Co ciekawe ze stabilną sytuacja w Europie nie może się pogodzić Gazprom. Rosjanie wciąż wieszczą, że „uzupełnianie rezerw gazu w magazynach może być dla europejskich firm zadaniem niełatwym”. - Będzie to bardzo trudne, biorąc pod uwagę motywowane politycznie decyzje, mające na celu odmowę importu rosyjskiego gazu rurociągowego – twierdzi Gazprom.

Eksperci twierdzą, że przez Gazprom przemawia gorycz i katastrofalna sytuacja rosyjskiej spółki. Ta bowiem utraciła niemal wszystkich kluczowych klientów na zachód od Rosji. Z topowych 10 odbiorców rosyjskiego gazu pozostały tylko Turcja i Węgry. Przy czym te ostatnie należały do mniejszych unijnych odbiorców rosyjskiego surowca.

Europa radzi sobie doskonale, kupując gaz w Norwegii i przede wszystkim także LNG. W kwietniu europejskie terminale regazyfikacyjne, przyjmujące LNG pracowały ze średnią przepustowością na poziomie 67 proc. od początku maja obciążenie instalacji utrzymuje się na podobnym poziomie.

Europa dla surowca w tej postaci jest obecnie bardzo atrakcyjnym rynkiem mimo różnicy w cenach LNG w porównaniu do Azji. Czerwcowe kontrakty terminowe na JKM Platts (Japan Korea Marker, odzwierciedlają rynkową wartość spot ładunków wysyłanych do Japonii, Korei Południowej, Chin i Tajwanu) są wyceniane na 404 dol.; kontrakty terminowe na LNG dostarczane do Europy Północno-Zachodniej (LNG North West Europe Marker) - 373 dol.