Gazprom wciąż ma wpływ na europejskie ceny gazu

Na początku czerwca ceny gazu spadły do niewidzianego od ponad dwóch lat poziomu. W ubiegłym tygodniu wzrosły jednak o ponad 70 proc., a teraz - spadły dwucyfrowo... Rynkiem surowca rządzą tu emocje; jak zwykle w ich kreowaniu swoją rolę ma i Gazprom.

Ceny gazu falują, bo rynek obawia się powtórki sytuacji z ubiegłego roku.

Choć Gazprom utracił swą pozycję, to wciąż wpływa na ceny gazu w Europie.

Informacje, jakie płyną, są jednak dobre - nie ma podstaw, aby ceny surowca rosły.

Początek czerwca przyniósł najniższe ceny gazu w Europie od ponad dwóch lat. Jeszcze w kwietniu 1 MWh kosztowała ponad 50 euro. Później zaczął się niemal dwumiesięczny zjazd... Na początku czerwca w holenderskim hubie gazowym TTF za 1 MWh płacono nieco ponad 23 euro.

Sielanka się jednak skończyła - i ceny surowca zaczęły szybko rosnąć, przekraczając w czwartek 15 czerwca 40 euro za MWh. Obecnie spadają, ale nastroje są dość niepewne. Co takiego się dzieje?

Przepis na szybki wzrost cen gazu: kilka awarii instalacji

- Ostatni przyrost cen pokazuje, jak wrażliwy na zakłócenia jest rynek europejski - mówi Bill Weatherburn, ekonomista ds. surowców w Capital Economics.

Zdaniem nie tylko tego analityka, w Europie wciąż dużą rolę w kształtowaniu cen gazu odgrywają obawy o dostępność surowca. I nawet z pozoru niewielki problem może negatywnie wpłynąć na rynek.

Niedawno norweski operator sieci gazowej Gassco poinformował, że planowane wyłączenie jednego z jego zakładów przetwórstwa gazu przedłużono do 15 lipca. Początkowo instalacja miała ruszyć ponownie 21 czerwca. Jak podaje Gassco: dwie inne instalacje pozostaną wyłączone na czas nieokreślony - ze względu na "problemy z procesem".

A ponieważ w ubiegłym roku Norwegia zastąpiła Rosję jako największe źródło importu gazu ziemnego w Unii Europejskiej (z ponad 24-proc. udziałem w rynku), zrobiło to piorunujące wrażenie na inwestorach. Zaczęto kontraktować gaz, nie zważając, że sytuacja na rynku jest stabilna.

Rosja planowo zatrzymuje gazociąg, ale czy go uruchomi?

Wpływ na ceny miała także druga wiadomość dotycząca infrastruktury. Chodzi o wyłączenie przez Rosjan transportu gazu rurociągiem Turkish Stream. To nic, że było ono planowane i potrwało (już się zakończyło) tylko tydzień.

Część inwestorów zaczęła brać pod uwagę możliwość wstrzymania dostaw gazu do Europy tą drogą. W przeszłości bowiem wielokrotnie Gazprom, ale i także Kreml, wstrzymywały dostawy surowców do Europy.

Wydumane przyczyny zatrzymania ruchu rurociągów miały zapewnić Moskwie osiągnięcie celów ekonomicznych lub politycznych. Przekonał się zresztą o tym nasz PKN Orlen, gdy po zakupie rafinerii w Możejkach Rosjanie poinformowali go o niemożliwości dalszych dostaw ropy z powodu "awarii".

Mimo że Rosja straciła wiodącą pozycję na europejskim rynku gazu, to nadal odgrywa bardzo ważną rolę. Wynika to z bardzo niedużej nadwyżki podaży surowca na nasz kontynent. W efekcie każdorazowy ruch ze strony Rosji podbija ceny błękitnego paliwa.

Sytuacja dość bezpieczna, a magazyny w dużym stopniu już pełne

Na szczęście obecny tydzień zaczął się od ponad 10-procentowego spadku cen gazu na TTF. To efekt ponownego uruchomienia Turkish Stream, ale i informacji płynących z Holandii.

Do opinii publicznej przedostały się wieści mówiące, że już w październiku Holandia zakończy wydobycie gazu ze złoża Groningen. Od wielu lat to największy dostawca gazu w kontynentalnej części Europy. Tyle że złoże powoli się wyczerpuje, a dodatkowo jego eksploatacja spowodowała podziemne wstrząsy. Stąd plany zakończenia wydobycia i pojawiające się informacje, jakoby miało to nastąpić już teraz. Na szczęście dla rynku holenderski rząd zdementował te wieści.

Dodatkowo, jak wynika z danych Gas Infrastructure Europe, nasze magazyny są już zapełnione w 73 proc. Zatem przygotowania do następnego sezonu grzewczego idą pełną parą.

- Okres paniki, który obserwowaliśmy zeszłego lata, jest obecnie bardzo mało prawdopodobny - powiedział CNN Massimo Di Odoardo, starszy analityk rynku gazu w firmie konsultingowej Wood Mackenzie.

Jeśli do tego doliczyć rekordowe poziomy zapasów gazu w magazynach w Japonii i Korei Południowej, w połączeniu ze słabszym niż oczekiwano ożywieniem chińskiej gospodarki, to podstaw do wzrostu cen surowca nie ma obecnie zbyt wiele.